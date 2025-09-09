รองปลัดกห. ต้อนรับผู้ช่วยทูตทหาร ย้ำสัมพันธ์ไทย–บรูไน มุ่งพัฒนาความมั่นคงร่วมกัน

รองปลัดกห. ต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารบรูไน ในโอกาสเข้าอำลา พร้อมย้ำกระชับสัมพันธ์ไทย–บรูไน มุ่งพัฒนาความมั่นคงร่วมกัน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ห้องพระบารมีปกเกล้า กระทรวงกลาโหม พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม กรุณาให้ พ.ท. Haji Rony Zai bin Haji Zaini (ฮาจิ โรนี่ ไจ บิน ฮาจิ ไซนิ) ผู้ช่วยทูตทหารบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแนะนำ นาวาโท Nazrin bin Haji Sabli (นาซริน บิน ฮาจิ ซาบลี) ผู้ช่วยทูตทหารบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย คนใหม่
รองปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวขอบคุณ พ.ท.ฮาจิ โรนี่ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา อันเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยและบรูไนให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น พร้อมทั้งแสดงความยินดีและต้อนรับ นาวาโท นาซริน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการทหาร เชื่อมั่นว่าจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและขยายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสองประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทย–บรูไน ที่มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับราชวงศ์และผู้นำระดับสูง โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย.67 ซึ่งนับเป็นการเสด็จเยือน ครั้งแรกในรอบ 12 ปี นับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
ด้านความมั่นคง ทั้งสองประเทศมีทัศนคติสอดคล้องกันและพัฒนาความร่วมมือในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกศึกษา การประชุมระดับกองทัพ เช่น Navy to Navy Talks และ Air Force Working Group รวมถึงการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2025 ที่บรูไนได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ (Multinational Planning Augmentation Team: MPAT) ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนศักยภาพและความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมไทยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพล โดยการสนับสนุนการฝึกและการศึกษาจากบรูไนนับเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างไทย–บรูไน
ในช่วงท้าย รองปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ขอบคุณผู้ช่วยทูตทหารบรูไนดารุสซาลามประจำ ประเทศไทย สำหรับการประสานงานและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ด้วยดีมาโดยตลอด และกระทรวงกลาโหมไทยยินดีที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘แทนตะวัน-ภัทรวดี’ ฉลุยเข้ารอบ 16 คนศึกเทนนิสออมสิน ไทยแลนด์
- ศาลสั่งจำคุก 8 ปี เจ้าของอู่-คนขับ รถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้ คร่าชีวิตครูนักเรียน 23 ศพ
- อนุทิน พาบิ๊กเล็ก โชว์ตัวคอนเฟิร์ม นั่งรมว.กลาโหม ลั่นให้อำนาจเต็ม ก่อนบินประชุม จีบีซี พรุ่งนี้
- บิ๊กป้อม ส่งแจกันดอกไม้ เขียนข้อความด้วยลายมือ ยินดี ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ