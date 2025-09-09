อนุทิน ปัดตอบรื้อมหาดไทยใหม่ หลังควบเก้าอี้ มท.1 ยันไม่ว่างไปแทรกแซงคดีเขากระโดง

อนุทิน หัวเราะ ไม่ตอบต้องปรับทัพข้าราชการมหาดไทยใหม่ หลังควบเก้าอี้ มท.1 ยันไม่มีแทรกแซงคดีเขากระโดง บอกไม่มีเวลา ขอทำงานให้ประชาชนดีกว่า
เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนั่งควบ รมว.มหาดไทย จะเข้าไปแทรกแซงเรื่องดดีเขากระโดงหรือไม่ นายอนุทินย้ำชัดว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ยุติธรรม ไม่กลั่นแกล้งใคร แค่นั้นเอง ไม่มีการก้าวก่าย มีแต่จะไปเร่ง หากพบว่ามีความผิด ก็ต้องยึด หากไม่ผิดก็ต้องสรุปให้ชัดว่าไม่ผิดอย่างไร และแม้จะต้องเข้าสู่กระบวนยุติธรรมก็ต้องดำเนินการ
พร้อมยืนยันไม่มีการแทรกแซงก้าวก่ายเป็นอันขาด เพราะไม่มีเวลา ขอเอาเวลาไปทำอย่างอื่น ขอไปดูแลประชาชนดีกว่า
ส่วนข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับทัพใหม่หรือไม่ นายอนุทินไม่ตอบคำถามนี้ บอกสั้นๆ ว่า “แหม ถาม” ก่อนจะหัวเราะ แล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อนุทิน เผยเอง เอกนิติ ขุนคลัง ให้ควบรองนายกฯ ยันชัด ชื่อใครไม่ผ่านคุณสมบัติ แต่งตั้งไม่ได้
- บิ๊กเต่า พร้อมปราบ เทพเจ้า ผู้วิเศษ เตือนระวังเจออุกกาบาต เร่งเก็บข้อมูลหมอดู ทั่วประเทศ
- สื่อนอกตีข่าว ‘ทักษิณ’ นอนคุก ชี้กระทบหนัก ตระกูลการเมืองทรงอิทธิพลกว่า 2 ทศวรรษ
- เปิดภาพ อิ๊งค์ โพสต์คู่ ทักษิณ แคปชั่น พ่อ หลังถูกบังคับโทษจำคุก1 ปี แห่ให้กำลังใจ