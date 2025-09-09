การเมือง

อนุทิน ปัดตอบรื้อมหาดไทยใหม่ หลังควบเก้าอี้ มท.1 ยันไม่ว่างไปแทรกแซงคดีเขากระโดง

อนุทิน หัวเราะ ไม่ตอบต้องปรับทัพข้าราชการมหาดไทยใหม่ หลังควบเก้าอี้ มท.1 ยันไม่มีแทรกแซงคดีเขากระโดง บอกไม่มีเวลา ขอทำงานให้ประชาชนดีกว่า

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนั่งควบ รมว.มหาดไทย จะเข้าไปแทรกแซงเรื่องดดีเขากระโดงหรือไม่ นายอนุทินย้ำชัดว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ยุติธรรม ไม่กลั่นแกล้งใคร แค่นั้นเอง ไม่มีการก้าวก่าย มีแต่จะไปเร่ง หากพบว่ามีความผิด ก็ต้องยึด หากไม่ผิดก็ต้องสรุปให้ชัดว่าไม่ผิดอย่างไร และแม้จะต้องเข้าสู่กระบวนยุติธรรมก็ต้องดำเนินการ

พร้อมยืนยันไม่มีการแทรกแซงก้าวก่ายเป็นอันขาด เพราะไม่มีเวลา ขอเอาเวลาไปทำอย่างอื่น ขอไปดูแลประชาชนดีกว่า

ส่วนข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับทัพใหม่หรือไม่ นายอนุทินไม่ตอบคำถามนี้ บอกสั้นๆ ว่า “แหม ถาม” ก่อนจะหัวเราะ แล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์

 

