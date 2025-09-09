เปิดภาพ อิ๊งค์ โพสต์คู่ ทักษิณ แคปชั่น พ่อ หลังถูกบังคับโทษจำคุก1 ปี แห่ให้กำลังใจ

เปิดภาพ อิ๊งค์ โพสต์คู่ทักษิณ ข้อความสั้นๆ หลังถูกบังคับโทษจำคุก 1 ปี แห่ให้กำลังใจ
ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้นายทักษิณได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวนายทักษิณขึ้นรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เพื่อนำตัวไปคุมขัง ตามคำสั่งบังคับโทษ
ต่อมา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ภาพคู่กับ นายทักษิณ ผ่านทาง อินสตาแกรม พร้อมเขียนข้อความสั้นๆ ว่า “พ่อ” #9sep2025 ซึ่งโพสต์ดังกล่าว มีผู้เข้ามาให้กำลังใจ อิ๊งค์ เป็นจำนวนมาก