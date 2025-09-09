เปิดเซฟ ซาบีดา หลังพ้นรมช.มท. รวยลดลง 5 ล้าน ทรัพย์สินรวมเหลือ 229 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดเซฟ ซาบีดา หลังพ้นรมช.มหาดไทย รวยลดลง 5 ล้าน ทรัพย์สินรวมเหลือ 229 ล้าน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 โดย น.ส.ซาบีดา แจ้งสถานะอยู่กินกันฉันสามีภริยากับ นายอนันต์ ปาทาน มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 229,576,169 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,045,919 บาท
ทรัพย์สินส่วนตัวของ น.ส.ซาบีดา แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 209,289,842 บาท ประกอบไปด้วย เงินสด 3 แสนบาท เงินฝากบัญชีธนาคาร 5 บัญชี มูลค่ารวม 22,322,332 บาท เงินให้กู้ยืม 1 สัญญา กับ หจก.ทรัพย์ดิน ยอดหนี้คงเหลือ 7,100,000 บาท ที่ดินใน จ.อุทัยธานี, จ.นครสรรค์ และ จ.ชัยนาท จำนวน 64 แปลง มูลค่ารวม 110,279,800 บาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 หลัง เป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และบ้านพักอาศัยที่ จ.อุทัยธานี มูลค่ารวม 24,700,000 บาท ยานพาหนะ 2 คัน มูลค่า 12,645,400 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,151,309 บาท ทรัพย์สินอื่น 29,791,000 บาท
นอกจากนี้ น.ส.ซาบีดา แจ้งว่ามีหนี้สินรวม 207,191 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี และมีรายได้ต่อปี รวม 2,003,914 บาท ประกอบด้วย เงินเดือนและเบี้ยประชุม 1,023,914 บาท และค่าเช่าที่ดิน 980,000 บาท
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบทรัพย์สินหนี้สินกับเมื่อครั้งที่ น.ส.ซาบีดา เคยยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ที่แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 234,805,675 บาท ถือว่า น.ส.ซาบีดา มีทรัพย์สินลดลง 5,229,506 บาท
