อิ๊งค์ กำลังใจดี ร่วมประชุมพรรค พร้อมนำทัพพท.สู้ศึกเลือกตั้ง ดนุพร โยน กก.วินัยฟันงูเห่า

‘อิ๊งค์’ กำลังใจดี เข้มแข็ง แจง ‘ทักษิณ’ พร้อมรับผลตัดสินกระบวนการยุติธรรม ลดข้อครหา ให้พรรคเดินหน้าต่อ พร้อมนำทัพเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า กำชับ สส.ทำหน้าที่เข้มแข็ง เป็นฝ่ายค้านตัวจริงในสภาฯ ‘ดนุพร’ โยน กก.วินัยจริยธรรมลงโทษ สส.งูเห่า
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 กันยายน มีการประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ และหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีตัวแทน ส.ส.แต่ละภาค อาทิ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นตัวแทนให้กำลังใจ น.ส.แพทองธาร หลัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ต้องเข้าเรือนจำตามคำสั่งศาลฎีกา
ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ขอบคุณกำลังใจจาก ส.ส.ทุกคน พร้อมบอกด้วยว่าก่อนเข้าเรือนจำ นายทักษิณมีกำลังใจดีและพอจะคาดเดาผลได้อยู่แล้ว พร้อมรับผลการตัดสินจากกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ข้อครหาที่เกิดขึ้นจะได้หมด และพรรคเดินหน้าต่อไป น.ส.แพทองธารยังบอกอีกว่านายทักษิณได้ให้กำลังใจตนเอง และบอกให้กลับมานำทัพทำให้พรรคเพื่อไทยให้เข้มแข็ง
จากนั้นเวลา 16.10 น. นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงว่า วันนี้เป็นการประชุมพรรคประจำสัปดาห์ของพรรคเพื่อไทย ก่อนที่จะมีการประชุม ส.ส.ในเวลา 15.00 น. ในช่วงเวลา 14.00 น. มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคคณะใหญ่ โดยมีหัวหน้าพรรคเป็นประธานการประชุม ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคได้ให้กำลังใจกับท่านหัวหน้าพรรคในการที่จะผ่านเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปให้ได้ และท่านหัวหน้าพรรคมีกำลังใจดี เข้มแข็ง ใช้เวลาพูดคุยเรื่องนี้อยู่ประมาณไม่เกิน 5 นาที จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคมาเตรียมความพร้อมนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนที่จะมาถึง
นายดนุพรกล่าวต่อว่า วันนี้ได้มีการนำคำสั่งเก่าๆ มาดูในเรื่องของการตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัคร กรรมการที่จะทำเรื่องยุทธศาสตร์การหาเสียง นโยบายในการหาเสียงต่างๆ จากนั้นได้มีการเอาตารางวันที่มาขึงกันว่าจะเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อไหร่ ดังนั้นวันนี้เป็นการประกาศที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการพรรคเพื่อไทย เราเตรียมความพร้อมในเรื่องของผู้สมัครให้ทันอย่างช้าสุดคือกลางเดือน ต.ค. เราจะได้ผู้สมัครครบทั้ง 400 เขต เขตไหนหรือจังหวัดไหนก็ตามที่เราได้ผู้สมัครเพิ่มเติมจาก ส.ส.เก่า เราจะเดินหน้าทำงานทันทีรวมถึงเป็นการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เลขาธิการนายกฯ จะมาเป็นมันสมองเพื่อคิดนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าต่อไป
นายดนุพรกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มี ส.ส.ที่เป็นสมาชิกพรรคที่ได้ทำการโหวตนอกมติของพรรคเพื่อไทย ที่ประชุม ส.ส.ได้มีการพูดกันอย่างกว้างขวาง ต้องเรียนว่าทางพรรคเพื่อไทยได้มีคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรค ดังนั้นเราส่งเรื่องนี้ให้กับคณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้พิจารณา เพราะว่าความผิดชัดเจนในเรื่องของการไปโหวตขัดกับมติของพรรคเพื่อไทย ดังนั้นเรื่องนี้เราจะพยายามใช้เวลาพิจารณาให้เร็วที่สุด และจะมีคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่โหวตขัดมติพรรค และคนที่เป็น ส.ส.เขตเราจะมีความชัดเจนให้มากที่สุด
นายดนุพรกล่าวว่า เมื่อประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเสร็จ มีการประชุม ส.ส.ต่อ ขอเรียนว่าท่านหัวหน้าพรรคได้เข้าไปเป็นประธานการประชุมโดยมีแกนนำพรรคทั้ง นายภูมิธรรม เวชยชัย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รวมถึงผู้บริหารชุดปัจจุบันและชุดที่ผ่านมาเข้าร่วม โดยทุกคนพูดให้กำลังใจท่านหัวหน้าพรรคในเรื่องของคำตัดสินศาลเมื่อเช้านี้ จากนั้นท่านหัวหน้าพรรคได้กำชับกับ ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยทุกคนในการประชุมสภาฯ ในวันที่ 10 และ 11 ก.ย.ซึ่งมีกฎหมายสำคัญหลายกฎหมาย ที่ ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอ และเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญร่างเสร็จแล้ว ก็นำเรื่องเหล่านี้ผ่านเข้ามาในสภาฯ ในวาระต่างๆ
“ท่านหัวหน้าได้กำชับให้ ส.ส.อยู่ร่วมเป็นองค์ประชุม เพื่อทำหน้าที่ ส.ส.ของพี่น้องประชาชนอย่างแข็งแรงและในวันที่ 11 ก.ย.เนื่องจากว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคณะรัฐมนตรี คิดว่ากระทู้ต่างๆ ในสภาฯจะไม่มี แต่ว่ายังมีกฎหมายต่างๆ ที่ยังค้างอยู่ในสภาฯ ก็จะรีบนำกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ผ่านออกไปสู่ขั้นตอนต่อไปอย่างเร็วที่สุด วันนี้ท่านหัวหน้าพรรคได้กำชับให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเป็นฝ่ายค้านตัวจริงในสภาฯ” นายดนุพรกล่าว
เมื่อถามว่ากลุ่มงูเห่าถ้ามีการขับออกจะสามารถย้ายพรรคได้ พรรคเพื่อไทยคิดว่าจะเก็บไว้ในพรรค หรือขับออกเพื่อให้ย้ายพรรค นายดนุพรกล่าวว่า เรื่องของผู้ที่โหวตแตกต่างจากมติพรรคเรื่องนี้ ได้โยนให้คณะกรรมการจริยธรรมของพรรคเป็นผู้ที่ดู ว่ากฎระเบียบของพรรคมีอะไรบ้าง และเราควรจะทำอย่างไร รวมทั้งนับเวลาที่แถลงข่าวเรื่องนี้ ตนคิดว่าจะมีการถกกันในที่ประชุมพรรคอย่างแน่นอน และต้องรอดูว่าจะมีมาตรการต่างๆ ในการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า ส.ส.เขตมั่นใจหรือไม่ ว่าวันนี้จะยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นายดนุพร กล่าวว่า ส.ส.เขตกว่า 110 คน พรรคไม่สามารถไปบังคับให้ใครลงในนามพรรคได้ และหากมีการยุบสภาฯ กฎระเบียบของรัฐธรรมนูญ หากยุบแล้วต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน ดังนั้นวันนี้พรรคเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส่วนท่านใดจะลงสมัครหรือมีความรู้สึกเปลี่ยนใจ อยากจะไปลงสมัครในนามพรรคอื่น พรรคไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องนี้ เพียงแต่ว่าวันนี้ น.ส.แพทองธารได้แสดงความพร้อมต่อ สส.ในที่ประชุมว่าวันนี้เราประกาศแล้วว่าเราพร้อมเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง และน.ส.แพทองธารพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาไปสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ส่วนผลการเลือกตั้งเราก็คาดหวังว่าเราจะได้ ส.ส.เยอะที่สุด แต่วันนี้ไกลเกินไปที่จะพูดถึงการเลือกตั้ง เพียงแต่ว่าวันนี้เรามาจัดการระบบในการคัดสรรคน และทำนโยบายต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง เราเชื่อว่าวันนี้พรรคเรามีความพร้อมในการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล 2 ปี ไม่มีนโยบายที่ทำสำเร็จ แล้วจะใช้นโยบายอะไรหาเสียง นายดนุพรกล่าวว่า หลังจากที่มีรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว นโยบายต่างๆ ที่ผ่านสภาฯ แล้ว อย่างเช่น นโยบายหวยเกษียณ จะดำเนินการต่อหรือไม่ หรือโครงการ 20 บาทตลอดสายที่เราผ่านวาระของสภาไปแล้วกฎหมายผ่านสภาฯ ไปแล้ว ก็ต้องพูดคุยว่าเขาจะทำต่อหรือไม่ และเรื่องอื่นที่เราผ่านสภาไปแล้ว เราต้องจับตาดูต่อไปว่ากฎหมายเหล่านี้ จะถูกนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ หากนโยบายอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แล้วรัฐบาลชุดปัจจุบัน ไม่ดำเนินการ เราก็จะนำกลับมาทำใหม่ และต้องขอดูนโยบายของเราที่ผ่านสภาฯ แล้วด้วยว่านำไปปรับใช้ได้มากแค่ไหน