นายกฯ ยัน ไม่มีคำว่า วีไอพี ทักษิณ เข้าเรือนจำเป็นไปตามกม. ไม่แทรกแซง ย้ำ ให้ความยุติธรรมทุกฝ่าย

นายกฯ ระบุ ไม่มีคำว่า VIP ปม ทักษิณ ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ไม่แทรกแซงก้าวก่าย ชี้นำ ให้ความยุติธรรมทุกฝ่าย
เมื่อเวลา 17.35 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ถูกจับตาว่าเมื่อมาเป็นรัฐบาลจะช่วย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกศาลฎีกาบังคับโทษจำคุก 1 ปี ให้กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นครั้งที่ 2 หรือไม่ ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีการแทรกแซง จะไม่มีการทำอะไรที่อยู่นอกกฎระเบียบ ขอให้มั่นใจ
เมื่อถามย้ำว่า จะเป็นไปตามระเบียบใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีการเข้าไปแทรกแซงว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้
ถามว่า กรณีนายทักษิณถ้ามีการส่งเรื่องมาจะทำตามขั้นตอน โดยไม่มีสิทธิพิเศษใช่หรือไม่ นายอนุทินระบุว่า มันไม่มีคำว่า VIP อยู่แล้ว เพราะมีกฎหมายกฎระเบียบมีขั้นตอนกำหนดไว้อยู่แล้ว ก็ทำตามนั้น
“ถ้าท่านมีสิทธิที่จะขอในลักษณะไหน หรือเข้าเกณฑ์ เข้าข่าย เราไปบอกไม่ให้ก็ไม่ได้ ดังนั้นอย่าไปกังวลตรงนั้น ผมพูดชัดเจนแล้วว่าจะไม่แทรกแซงก้าวก่าย ไม่ชี้นำ ไม่ยัดเยียด ในทุกๆ เรื่อง ให้ทุกๆ เรื่องเป็นไปตามกฎหมาย ให้เกียรติความยุติธรรมทุกฝ่าย Justice for all (ความยุติธรรมสำหรับทุกคน)” นายอนุทินกล่าว