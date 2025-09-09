เสี่ยตือ ให้กำลังใจทักษิณ ยันในฐานะนักการเมือง เราแค่เห็นต่างกัน ชื่นชมสปริต-วิสัยทัศน์ทันโลก
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้โพสต์ถึงกรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งบังคับโทษจำคุก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในคดีชั้น 14 ว่า
กำลังใจ ในฐานะนักการเมืองร่วมอาชีพร่วมสมัย กับท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ท่านทักษิณ ชินวัตร ผมไม่เคยมีอะไรโกรธแค้น ชิงชังกัน
เพียงแต่เรามีความเห็นต่างกันทางการเมือง ซึ่งก็ถือเป็นปกติของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ได้มองเห็นวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่ทันสมัยอยู่ช่วงหนึ่งในยุคนั้น ก็อดชื่นชมถึงความเป็นคน ทันโลก ทันสมัย ฉับไวของท่านไม่ได้ มีหลากสิ่งหลายอย่าง ที่ท่านได้สร้างคุณูปการเอาไว้ให้จดจำ
วันนี้เมื่อท่าน ต้องเผชิญกับชะตากรรม ผมก็ได้แต่ส่งกำลังใจ และแสดงความเห็นใจ ทั้งชื่นชมสปิริตของท่าน
ในการก้าวเดินมาสู่กระบวนการยุติธรรม และรับคำตัดสิน ขอเป็นกำลังใจให้ท่าน และครอบครัว ด้วยการยกเอา บทกวีของ “สุนทรภู่”ที่รจนาไว้ใน “นิราศภูเขาทอง” ที่ชี้ให้เห็นถึง “สัจจะธรรม”ในโลกนี้