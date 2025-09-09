เอม พินทองทา โพสต์ภาพ เนกไททักษิณ หลังศาลตัดสินคุก 1 ปี เผย “ลูกๆจะเข้มแข็งเหมือนพ่อ”

เอม พินทองทา โพสต์ภาพ เนกไททักษิณ หลังศาลตัดสินคุก 1 ปี “ลูกๆจะเข้มแข็งเหมือนพ่อ”
จากกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัว นายทักษิณ ขึ้นรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อไปรับโทษตามคำสั่งของศาลฎีกา ก่อนที่เวลาต่อมา ราชทัณฑ์จะย้ายตัวไปคุมขังที่ เรือนจำคลองเปรมในเวลาต่อมา ตามที่ได้รายงานไปนั้น
ล่าสุด พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลูกสาวของนายทักษิณ พี่สาว นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่ ภาพเนกไทสีเหลืองของนายทักษิณ พร้อมข้อความว่า “นักสู้ของลูก ลูกๆจะเข้มแข็งเหมือนพ่อค่ะ”
ทั้งนี้ นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เล่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี ว่า ระหว่างขั้นตอนการรับตัวราชทัณฑ์ นายกฯทักษิณยังยิ้มได้ บอกลูกสาวทั้งสองว่า ‘ไม่เป็นไรๆ…ฝากดูแลแม่ด้วย’ ก่อนจากลากัน
