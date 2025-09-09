ธีรรัตน์ เผย ปลดล็อกผู้หนีภัยสู้รบพม่าทำงานได้ บังคับใช้ 1 ต.ค.นี้ หวังลดปัญหาทำงานผิดกม.

‘ธีรรัตน์’ เผยไทยอนุมัติผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้สิทธิทำงานถูกกฎหมายครั้งแรกในรอบ 41 ปี โดยประกาศมหาดไทยและแรงงาน มีผลใช้บังคับ 1 ต.ค.
เมื่อวันที่ 9 กันยายน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทยประกาศมาตรการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ส.ค.68 อนุญาตให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาที่พำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในราชอาณาจักรมานานกว่า 41 ปี สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรก โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป มาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้หนีภัยฯ สามารถยื่นขออนุญาตออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อทำงานในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่
1.ขออนุญาตออกนอกพื้นที่ควบคุม จากนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ 2.ตรวจสุขภาพและเข้าระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 3.ยื่นคำขออนุญาตทำงานทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารครบถ้วน โดยมีค่าธรรมเนียม 100 บาท และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งแรก 4.ได้รับใบอนุญาตทำงานอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถทำงานได้ทุกประเภท ยกเว้นอาชีพที่กฎหมายห้ามคนต่างด้าวทำ
น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า นโยบายนี้จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการลักลอบทำงานผิดกฎหมาย เสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ช่วยให้ผู้หนีภัยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระด้านงบประมาณของรัฐ อีกทั้งยังเป็นการเติมเต็มแรงงานในภาคเศรษฐกิจที่ขาดแคลน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของแรงงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อผู้หนีภัย สังคมไทย และเศรษฐกิจโดยรวม
น.ส.ธีรรัตน์กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้ออกแถลงการณ์แสดงความชื่นชมประเทศไทย โดยยกย่องมาตรการดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านมนุษยธรรม และถือเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตของประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และตอกย้ำบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติในฐานะประเทศที่ให้ที่พักพิงผู้หนีภัยจากเมียนมามานานกว่า 41 ปี และกำลังพัฒนาแนวทางการจัดการผู้ลี้ภัยอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน โดยไม่เป็นภาระของรัฐในระยะยาว โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป
