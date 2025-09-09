นายกฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ พระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดมหาดไทย

นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ม.ป.ช., ม.ว.ม. อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 37
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 9 กันยายน ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จไปในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ม.ป.ช., ม.ว.ม. อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 37 ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ การนี้ พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมสมาชิกครอบครัวสุวรรณรัฐ ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลศ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี อธิบดีกรมที่ดิน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ โกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม มีกำหนด 3 คืน และพวงมาลาหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพวงมาลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานพวงมาลา ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน มอบพวงมาลาวางหน้าโกศศพด้วย
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 สิริอายุรวม 73 ปี กำหนดบำเพ็ญกุศลถึงวันที่ 11 กันยายน 2568 เวลา 18.30 น. ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส โดยจะมีพิธีบรรจุศพภายหลังสวดพระอภิธรรม เพื่อรอกำหนดวันพระราชทานเพลิงศพต่อไป
