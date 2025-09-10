ศาลมติเอกฉันท์บังคับโทษ ‘ทักษิณ’ คุก 1 ปี คดีชั้น14 เข้าคลองเปรมเลย เหตุไม่ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำสั่งคดี หมายเลขดำที่ บค 1/2568 กรณีศาลมีคำสั่งให้ไต่สวนว่า การบังคับโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คดีรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ โดยศาลฯ มีคำสั่งให้กลับไปจำคุกที่เรือนจำ 1 ปี
รายงานแจ้งว่าคำสั่งศาลฎีกาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์5:0 องค์คณะศาลฎีกาทั้ง 5 คนประกอบด้วย1. นายฉัตรชัย ไทรโชต 2. นายอดุลย์ อุดมผล 3. นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล 4. นางสุพิชญ์ กรอบคำ 5. นายพัฒนไชย ยอดพยุง
คดีที่ต้องวินิจฉัย คือ บังคับโทษจำเลยเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดหรือไม่ ศาล ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 หลังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้รับตัวจำเลยไว้ตามหมายจำคุก แล้วนำตัวไปคุมขังไว้ที่ห้องกักโรค แดน 7 ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แล้วมีแพทย์ประจำทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตรวจร่างกายจำเลย พบว่ามี 10 โรค แต่มี 3 โรคที่แพทย์เห็นว่า ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลภายนอก ได้แก่ โรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับตับ เนื่องจากไม่มีแพทย์เฉพาะทาง
แต่ข้อเท็จจริงได้ความจากพยาบาลเวรว่า คืนวันที่ 22 สิงหาคม 2566 จำเลยแจ้งว่ามีอาการอ่อนเพลีย ขาขวาอ่อนแรงเล็กน้อย นอนไม่หลับ บ่นแน่นหน้าอก และมีความดันโลหิตสูง พยาบาลเวรจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อยู่ห่างไปแค่ 200 เมตร โดยให้เหตุผลว่า จำเลยแจ้งว่ามีอาการแน่นหน้าอก
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลตำรวจเวชระเบียนบันทึกความคืบหน้าการรักษา ระบุว่า เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินของอาการจากโรคหัวใจ แต่กลับไม่มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และไม่ได้ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจมาดูอาการในทันที กลับส่งขึ้นไปที่ห้องพักพิเศษชั้น 14 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา แล้วแพทย์หัวใจจึงมาตรวจในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 แสดงว่า อาการของจำเลยไม่ได้หนัก โรงพยาบาลราชทัณฑ์ดูแลได้
ทำให้เชื่อได้ว่าคืนวันที่ 22 สิงหาคม 2566 จำเลยไม่ได้อาการแน่นหน้าอกจริง แต่เป็นข้ออ้างเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
การรักษาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 -18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพในขณะนั้น ได้ไปขอให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจออกใบแสดงความเห็นแพทย์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 ,18 ตุลาคม 2566 และ 21 ธันวาคม 2566 ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ขออนุญาตให้จำเลยพักรักษาตัวนอกเรือนจำต่อไปเกินกว่า 30 วัน 60 วัน และ 120 วัน โดยอ้างเหตุต้องรักษาแผลผ่าตัด ต้องรับการผ่าตัดเร่งด่วน ต้องรักษาสมองขาดเลือดและผ่าตัดภาวะกระดูกคอเสื่อม
แต่ในความเป็นจริง เป็นเพียงการผ่าตัดนิ้วล็อก และผ่าตัดเอ็นหัวไหล่ขวาซึ่งฉีกขาดจากอุบัติเหตุในห้องพักชั้น 14 ไม่ใช่อาการป่วยที่ระบุว่ามารักษา นอกจากนี้จำเลยยังปฏิเสธผ่าตัดภาวะกระดูกคอเสื่อม และไม่มีการผ่าตัดรักษากระดูกคอกดทับไขสันหลัง และเส้นประสาทด้วย
ดังนั้นข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยรู้ว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน มีเพียงโรคประจำตัวเรื้อรังที่รักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกได้ ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล แต่จำเลยกลับใช้ข้ออ้างในการผ่าตัดอื่นแทน เพื่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อไม่ต้องกลับไปถูกคุมขังที่เรือนจำ ดังนั้นการบังคับโทษจำเลยที่ผ่านมา ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจนำเอาระยะเวลาที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมาหักเป็นวันคุมขังได้ จำเลยจึงต้องรับโทษจำคุกอีก 1 ปี ตามพระบรมราชโองการ
หลังจากศาลอ่านคำสั่งเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวแพทองธารได้เดินเข้าไปกอดนายทักษิณ ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ก่อนที่นายทักษิณจะหันมาพูดคุยกับทนายความ จากนั้นเตรียมส่งตัวนายทักษิณขึ้นรถราชทัณฑ์ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดตามที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. พบว่ารถตู้คันที่สอง ทะเบียน 1 นง 7412 กรุงเทพมหานคร เป็นรถตู้คันที่นายทักษิณ นั่งปรากฏเห็นนายทักษิณนั่งติดข้างกระจก สวมเสื้อสีฟ้า กางเกงขาสั้นสีดำ ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสีเสื้อสำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยหรือไม่ ปรากฏนายทักษิณไม่ตอบ ถามต่อว่าตอนนี้มีกำลังใจดีหรือไม่ ปรากฏว่านายทักษิณไม่ได้ตอบคำถามเช่นเดียวกัน แต่ยกนิ้วโป้งข้างขวาขึ้นให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพ พร้อมอมยิ้มเล็กน้อย จากนั้นขบวนรถได้รีบเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม ทำให้ผู้สื่อข่าวต้องยุติการวิ่งติดตามสัมภาษณ์ นอกจากนี้ ยังมีรถตู้ ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีเทา ทะเบียน 7 กอ 559 กรุงเทพมหานคร รถของครอบครัวตระกูลชินวัตร ได้ขับติดตามไปห่าง ๆ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การย้ายตัวนายทักษิณชินวัตรจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม เนื่องมาจากว่าเรือนจำกลางคลองเปรมถือเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของประเทศไทย และนายทักษิณเป็นที่นักโทษเด็ดขาด ไม่ใช่นักโทษ ระหว่างการพิจารณาคดี ไม่ต้องเดินทางไปขึ้นศาลพิจารณาอีก ซึ่งเรือนจำกลางคลองเปรม มีอำนาจในการควบคุมตัว
อีกทั้งเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นเรือนจำขนาดใหญ่ มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและมีช่องทางเชื่อมต่อกับทัณฑโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เดินทางไปยังโรงพยาบาลได้ทันที โดยไม่ต้องออกจากเรือนจำ
ที่สำคัญคือ เป็นเรือนจำปิด คือ นักโทษส่วนใหญ่เป็นนักโทษเด็ดขาดไม่พลุกพล่าน เหมือน เรือนจำพิเศษกรุงเทพ และระบบการรักษาความปลอดภัยเข้มข้น เนื่องจากเพราะเป็นเรือนจำความมั่นคงสูง อย่างไรก็ตามทางกรมราชทัณฑ์ ได้คัดกรองนักโทษ ที่จะต้องอยู่ร่วมหรือ ผู้ช่วยเหลือ นายทักษิณ ไว้แล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายงานว่าเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ