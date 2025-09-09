เปิดเซฟ พิพัฒน์ พ้นรมว.แรงงาน รวย 1,475 ล้านบาท ที่ดิน พระสมเด็จเพียบ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายพิพัฒน์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 1,475,132,390 บาท แบ่งเป็น ทรัพย์สินส่วนตัว 1,345,558,163 บาท และ ของ นางนาที คู่สมรส 89,574,227 บาท สำหรับทรัพย์สินส่วนตัว เป็นเงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 18,313,464 บาท เงินลงทุน 822,996,722 บาท โดยมีทรัพย์สินอื่นๆ 32,025,000 บาท นายพิพัฒน์ แจ้งมีหนี้สิน 734,789 บาท เปฺนเงินเบิกเกินบัญชี 202,022 บาท และ หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 532,766 บาท
โดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ เงินลงทุนใน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด มหาชน 9 ล้านหุ้น 51,750,000 บาท , บริษัท อาม่ามารีน จำกัด มูลค่า 121,725,600 บาท , กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ โกรท มูลค่า 1,062,360 บาท และ บริษัท รัชกิจโฮลดิ้ง จำกัด มูลค่า 632,016,126 บาท
นายพิพัฒน์ แจ้งมีที่ดิน 43 แปลง มูลค่ารวม 32,777,100 บาท ขณะที่นางนาที มีที่ดิน 17 แปลง มูลค่า 13,182,300 บาท อาทิ ที่ดิน จ.ตาก สระบุรี สงขลา พัทลุง และ กรุงเทพมหานคร มีบ้านพักที่ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก มูลค่า 16,010,000 บาท
ทรัพย์สินอื่นๆ มี รถยนต์รวม 8 คัน พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย 1 องค์ มูลค่า 2 ล้านบาท , พระนางพญา 1,200,000 บาท , หลวงปู่ทวด (เบตง) 2,500,000 บาท , หลวงปู่ทวด (ปี 2497) 1,500,000 บาท , พระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา พระกริ่งพิมพ์จิตรลดา ชุดพิเศษ น้อมรำลึกวาระมิ่งมงคล 2539 ทรงครองสิริราชสมบัติ 50 ปี มูลค่า 1 ล้านบาท , สมเด็จวัดระฆังรุ่นพิมพ์ใหญ่ 1 ล้านบาท และ พระกริ่งจีนใหญ่ 1 ล้านบาท
แหวนเพชร 2.80 กะรัต มูลค่า 300,000 บาท , ปืน 6 กระบอก , นาฬิกา โรเลกซ์ 850,000 บาท , นาฬิกา Patek Philippe , Dunhil , กระเป๋าสะพาย Louis Vuitton ,Gucci , Delvaux , Burburry , Christian Dior , Prada , Hermes รวมถึง ชุดเครื่องประดับ อัญมณี จำนวนมาก รวมแล้ว 188 รายการ
