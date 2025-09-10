‘อนุทิน’ โชว์ตัว ‘บิ๊กเล็ก’ นั่งรมว.กห. ร้องหึ้ย ข่าว ‘สันติ’ วืดรมว.สธ. ส่งลูกแทน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพื่อพบกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึงกรอบแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งนี้พล.อ.ณัฐพลระบุก่อนหน้านี้ว่าได้รับการทาบทามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในสัดส่วนคนนอก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยหลังจากการหารือร่วมกัน นายอนุทิน ได้พา พล.อ.ณัฐพล มาโชว์ตัว
นายอนุทิน กล่าวว่า ขอความกรุณาให้พล.อ.ณัฐพลรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กับรัฐบาลของตน เพื่อที่จะได้เกิดความมั่นใจว่าภารกิจ หน้าที่การดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทไทย-กัมพูชา ดำเนินต่อไปโดยไม่มีสะดุดหรือชะงัก ศัพท์ทหารคือเปลี่ยนม้ากลางศึกเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
“ถือว่าการกำกับดูแลกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของผม มีความจำเป็นต้องได้ พล.อ.ณัฐพล มาดูแลงานด้านนี้”นายอนุทินกล่าว
ด้านพล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า นายอนุทินได้มอบหมายให้เลขาฯติดต่อมาหาตน ให้เข้ามาพูดคุยกันจึงถือโอกาสดีที่จะได้เข้ามารับทราบนโยบาย เพื่อไปใช้ประกอบในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ที่ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 10 กันยายน
พล.อ.ณัฐพล ยอมรับว่า หลังจากได้มีการพูดคุยก็มีความมั่นใจ หลังได้ทราบนโยบายที่ชัดเจน โดยหลักๆเน้นย้ำเรื่องของอธิปไตย และการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และประชาชนปลอดภัย ก่อนตนจะได้เสนอโรดแมปที่ได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยแต่ได้ทลายข้อจำกัด เพราะรัฐบาลมีเวลาจำกัด จึงต้องดำเนินการเรื่องแก้ปัญหาประชาชนให้เร็วที่สุด
ส่วนโรดแมปที่ดำเนินการอยู่ จะสามารถดำเนินการต่อให้พลิกสถานการณ์ให้ได้ภายในสี่เดือนหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล ยังกล่าวว่า ต้องทำให้เต็มขีดความสามารถ แต่ไม่สามารถจะรับปากได้ว่าเมื่อไหร่ แต่เมื่อรับทราบนโยบายในวันนี้แล้วก็รับปากว่าจะทำให้เร็วที่สุด
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี ได้ส่งชื่อนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ ลูกชาย มานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทน โดยนายอนุทินถึงกับร้องหึ้ย ยังไม่ทราบ ท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งมาหากใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ และชัดเจนว่าหากใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ จะนำเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ไม่ได้ พร้อมย้ำว่า ไม่ต้องกังวล เพราะนี่คือเหตุผลที่เสนอรายชื่อไปเกิน 36 รายชื่อ