ณัฐพงศ์ สามี เอม พินทองทา โพสต์รูป ทักษิณ พร้อมข้อความสุดซึ้ง ภูมิใจที่เดินตามคนนี้

‘ณัฐพงศ์’ สามี ‘เอม พินทองทา’ โพสต์รูป ‘ทักษิณ’ พร้อมข้อความสุดซึ้ง ‘ภูมิใจทุกวัน ที่เดินตามคนนี้’
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
ล่าสุด นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ บุตรเขย นายทักษิณ สามี น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ได้โพสต์รูปภาพขณะเดินตามนายทักษิณ ผ่านอินสตาแกรม พร้อมระบุข้อความว่า “ภูมิใจทุกวัน ที่เดินตามคนนี้”
