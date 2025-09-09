การเมือง

ตรีรัตน์ ชื่นชม ทักษิณ สง่างาม น้อมรับคำตัดสินศาล สร้างหลักนิติธรรมกลับมาเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย(ทสท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุข้อความว่า

“ขอชื่นชมคุณทักษิณที่กลับมาเข้าขบวนการยุติธรรม น้อมรับคำตัดสินของศาล สร้างหลักนิติรัฐให้กลับมาเข้มแข็งสง่างามอีกครั้ง ท่านมีทางเดินมากมายที่สามารถเดินไปได้ แต่การที่เลือกกลับมาสู่ขบวนการยุติธรรม เป็นสิ่งที่น่านับถือยิ่ง”

 

