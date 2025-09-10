ทัพภาค 1 ชี้แจง ‘เอกสารปลอม’ สั่งชาวบ้านอพยพ เร่งหาที่มา-เอาผิดถึงที่สุด

กกล. บูรพา แจ้งเอกสาร ‘ให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่’ เป็นเอกสารปลอม วอนอย่าแชร์ส่งต่อ เตือนหากตรวจพบจะดำเนินคดีถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 10 กันยายน กองกำลังบูรพากองทัพภาคที่ 1 แจ้งว่า ตามที่ปรากฏว่ามีการแชร์ข้อความพร้อมเอกสารเรื่อง ”ให้พลเรือนออกจากพื้นที่ชายแดน” ตามกลุ่มไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยมีเนื้อหาโดยสรุปให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนอพยพออกนอกพื้นที่
กองกำลังบูรพาขอยืนยันว่า เอกสารดังกล่าว เป็นเอกสารปลอม ซึ่งถูกจัดทำขึ้นจากผู้ไม่หวังดี สังเกตได้จากมีพิรุธในเอกสารหลายจุดด้วยกัน ปัจจุบันกองกำลังบูรพาอยู่ระหว่างสืบสวนหาต้นทางของเอกสารปลอมดังกล่าว
หากตรวจพบ มีความจำเป็นจะต้องดำเนินคดีจนถึงที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนโดยตรง