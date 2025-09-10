การเมือง

ประเสริฐ ยัน ส.ส.เพื่อไทยกำลังใจดี ลั่น ปรับกลยุทธ์เตรียมสู้เลือกตั้ง ปัด วิจารณ์หน้าตารบ.ใหม่

‘ประเสริฐ’ ยัน ส.ส.เพื่อไทยกำลังใจดี ลั่น ปรับกลยุทธ์เตรียมพร้อม สู่การเลือกตั้ง ปัด วิจารณ์หน้าตารัฐบาลใหม่

เมื่อเวลา 09.40 น.วันที่ 10 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีไทย และ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับโทษจำคุก จะส่งผลกระทบอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ว่า ในการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนยังกำลังใจดีและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีท้อถอยและยังเดินหน้าทำงานให้กับประชาชนและพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามถึงเสถียรภาพภายในพรรคเพื่อไทย ขณะนี้เป็นอย่างไร นายประเสริฐกล่าวว่า ในพรรคไม่มีปัญหาอะไร สมาชิกยังมีความห่วงใยพรรคและเดินหน้าทำกิจกรรมของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อเตรียมเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง ส่วนจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรหรือไม่นั้น นายประเสริฐกล่าวว่า เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรค ที่จะหารือกับ หัวหน้าพรรค ที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ

เมื่อถามย้ำว่า ส.ส.ในพรรคตอนนี้ยังจับมือกันแน่นอยู่ใช่หรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า ยังมั่นคงอยู่ ย้ำว่า ส.ส.หลายคน เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังมีกำลังใจดี

ผู้สื่อข่าวถามว่าการยอมรับในกระบวนการยุติธรรม ของนายทักษิณ ครั้งนี้ จะทำให้คะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าดีขึ้นหรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า เชื่อว่าพรรคเพื่อไทย มีกลยุทธ์หลายอย่างในการขับเคลื่อนงาน ในฐานะที่เคยเป็นพรรคที่ใหญ่อันดับหนึ่ง มีกลยุทธ์ต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายปัจจัย ขอให้รอดูว่าเวลาที่เหลืออยู่คงจะมีการเปลี่ยนอะไรหลายอย่าง และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็จะยังนำพรรคเพื่อไทยอยู่ต่อไป

เมื่อถามว่า หน้าตาของรัฐบาลที่ออกมาขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง นายประเสริฐกล่าวว่า ขอไม่วิจารณ์ เพราะเมื่อเราออกมาแล้ว ต้องให้รัฐบาลใหม่ได้มีโอกาส ได้แสดงฝีมือ ในส่วนของกระทรวงดีอี ต้องบอกว่างานที่ทำอยู่มีความสำคัญ เรื่องการปราบแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ การออกกฏหมายลำดับรอง ที่ต่อเนื่องจากพระราชกำหนด2ฉบับ ในเรื่องการคืนเงินให้กับประชาชน และการส่งเสริมระบบการใช้ E-office ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลในอนาคต นอกจากนั้นยังมีอีกหลายเรื่อง เรายังมีฝ่ายข้าราชการประจำที่เข้มแข็ง ทำงานร่วมกับฝ่ายการเมือง คิดว่าเค้าน่าจะทำให้เป็นประโยชน์ได้

ADVERTISMENT