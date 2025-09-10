3 ส.ส.ใหม่ ปฎิญาณตน ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ทำให้มี ส.ส.ในสภารวม 491 คน

3 ส.ส.ใหม่ ปฎิญาณตน ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ทำให้มีส.ส.ในสภารวม 491 คน
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 10 กันยายน ที่รัฐสภา ในกาปรระชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม โดยหลังให้สมาชิกปรึษาหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่แล้ว ก่อนเช้าสู่วาระการประชุม ได้รับทราบพระรบรมราชโอการแต่งตั้งให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี และแจ้งส.ส.บัญชีรายชื่อลาออก คือนายนายนพดล ปัทมะ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ และนายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคร่วมไทยสร้างชาติ
โดยเลื่อนส.ส.ใหม่ทั้ง 3 คน ขึ้นมาแทนที่ว่าง และให้ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ คือ นายรุ่งเรือง พิทยศิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แทนน.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ และ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ทำให้มีส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 491 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 246 คน
