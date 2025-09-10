ธนพร โผล่พรรคภท. ปัดดีลขอดึงชื่อกลับเรียนวปอ. จ่อร้องศาลทุเลาคำสั่ง ขออย่าโยงรบ.หนู

‘ธนพร’ มาพรรคภูมิใจไทย ปัดดีลช่วยดึงชื่อกลับเรียน วปอ. 68 จ่อร้องศาลปกครองทุเลาคำสั่งตัดชื่อสัปดาห์หน้า ขอติ่งแดงอย่าโยงรัฐบาลหนู
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 10 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย เปิดเผยว่า การเดินทางมาพรรค ภท.วันนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ตนถูกคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถอนชื่อออกจากหลักสูตรนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2568 ซึ่งเรื่องของ วปอ. ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้ และเรื่องของตนเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมาก อย่าไปใส่ใจ
นายธนพรกล่าวว่า โดยสัปดาห์หน้า ตนจะใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม โดยจะยื่นเรื่องร้องศาลปกครอง ตามขั้นตอน พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการนำเรื่องส่วนตัวมาพูดกับใคร ส่วนเรื่องคดีความที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ยื่นฟ้องตนก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีดีลลับอะไรทั้งนั้น
เมื่อถามว่า การยื่นศาลปกครองเพื่อขออุทธรณ์เรื่องการถูกตัดรายชื่อจากนักศึกษา วปอ. ใช่หรือไม่ นายธนพร ระบุว่า ตนจะไปยื่นศาลปกครอง เพื่อขอทุเลาเรื่องรายชื่อชั่วคราว
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ทำไมถึงอยากจะเรียนหลักสูตร วปอ.ขนาดนั้น นายธนพรระบุว่า หลักสูตร วปอ. เป็นหลักสูตรที่เราจะได้มุมมองฝ่ายความมั่นคง และช่วงนี้เป็นเรื่องสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ฉะนั้นถ้าเราได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนะกับฝ่ายความมั่นคง ตนว่าเป็นประโยชน์ และตนก็มีทัศนะทางการเมือง ซึ่งฝ่ายความมั่นคงก็อาจอยากคุยกับตนก็ได้ เพราะถ้าเขาไม่อยากคุยก็คงไม่เสนอชื่อตน ตนจึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กัน
พร้อมย้ำว่า กระบวนการนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาล ติ่งแดงอย่าเอาไปโยง เพราะที่คุยกับ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็มีคนนั่งอยู่เต็มไปหมดไม่มีคำว่า วปอ.