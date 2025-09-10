เริ่มแล้ว ประชุม GBC ไทย-กัมพูชา สมัยพิเศษที่เกาะกง บิ๊กเล็กนำหารือ ความมั่นคงชายแดน

เริ่มแล้ว ประชุม GBC ไทย-กัมพูชา สมัยพิเศษที่เกาะกง “พล.อ.ณัฐพล” นำคณะผู้แทนระดับสูง ร่วมหารือความมั่นคงชายแดน พร้อมพิธีลงนามและถ่ายภาพแสดงมิตรภาพสองชาติ
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 10 กันยายน ที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม และพล.อ.เตีย เซ็ยฮา รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา หรือ GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1/2568
โดยในที่ประชุมมีประเด็นหลักในหลายด้าน ทั้งการติดตามความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงหยุดยิง และผลลัพธ์จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC สมัยวิสามัญ ,การหารือมาตรการลดความตึงเครียด ลดระดับการใช้กำลังทหาร และการยุติวาทกรรมยั่วยุ พร้อมฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกัน ,ความร่วมมือในทางปฏิบัติ เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการบริหารจัดการชายแดน รวมถึงกำหนดกรอบภารกิจของการประชุม RBC และ GBC ครั้งถัดไป
สำหรับคณะผู้แทนไทย ที่เข้าร่วมการประชุมโดยมีคณะผู้แทนประกอบด้วย พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม, พลอากาศเอก นนทรี อินทรสาลี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการความมั่นคงภายใน, นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, พล.อ.กันตพจน์ เศรษฐารัศมี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
พล.อ.ธงชัย รอดย้อย เสนาธิการทหารบก, พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เสนาธิการทหารเรือ ,พล.อ.อ.วชิระพล เมืองน้อย เสนาธิการทหารอากาศ ,พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจ ,พล.ท.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร และเลขานุการ GBC ,พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 และประธานร่วม RBC ฝ่ายไทย พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมการประชุม อย่างเป็นทางการ
หลังการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้จัดพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนแฟ้ม แสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ ก่อนถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในบรรยากาศเป็นมิตรภาพ สะท้อนความตั้งใจที่จะสร้างสันติสุขและความมั่นคงร่วมกันบนพื้นฐานอธิปไตยของแต่ละประเทศ
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยมิตรภาพและความตั้งใจของทั้งสองประเทศ ที่จะร่วมกันสร้างสันติสุข ความมั่นคง และความไว้เนื้อเชื่อใจ บนพื้นฐานของอธิปไตยและสันติวิธี