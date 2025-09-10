กลุ่มพีมูฟ รุดหารือรัฐบาลใหม่ หวังแก้ปัญหาปชช. มองครม.หนู เปิดเผยดี ไม่เหมือนรบ.อื่น

‘กลุ่มพีมูฟ’ บุก ‘ภูมิใจไทย’ หารือรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาประชาชน หวัง 4 เดือนแก้ได้จะไม่ลงถนน มองหน้าตา ครม.เปิดเผยดี จิบกาแฟโชว์ตัว ไม่เหมือนรัฐบาลอื่น
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 10 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมือง เดินทางมาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย พร้อมกับกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ เข้าหารือกับ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ว่าได้รับการประสานงานจากกลุ่มพีมูฟ ซึ่งอยากมาหารือนอกรอบกับรัฐบาลใหม่ในการขับเคลื่อนงานในช่วง 4 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ซึ่งได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว
ด้าน นายสิริพงศ์กล่าวว่า วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนายกรัฐมนตรีและ ส.ส.ของพรรค ที่รัฐสภานายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ตนมาต้อนรับและพูดคุยกับกลุ่มพีมูฟ เพื่อรับฟังข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นรัฐสวัสดิการทั้งเด็ก ผู้พิการ และคนชรา เรื่องที่ทำกิน และอีกหลายเรื่องที่ขับเคลื่อนมาโดยตลอด แต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลกลุ่มพีมูฟก็กังวล ว่าเรื่องเหล่านี้ที่ต่อสู้กันมาจะหายไป จึงได้นำข้อเรียกร้องต่างๆ มาพูดคุยกับตน ซึ่งตนได้ทำความเข้าใจไปว่ารัฐบาลนี้มีอายุ 4 เดือนตามที่นายอนุทินได้สัญญาไว้ ดังนั้น มีปัญหาใดเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไขภายในรัฐบาลนี้ ซึ่งกลุ่มพีมูฟจะไปรวมเรื่อง แล้วนำมามอบให้ตนจะได้นำเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมากลุ่มพีมูฟก็ชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลหลายครั้ง จะทำอย่างไรกับรัฐบาล 4 เดือน ในการแก้ปัญหา เพื่อจะได้ไม่ลงถนนอีก นายสิริพงศ์กล่าวว่า โดยปกติคิดว่าการพูดคุยเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งในวันที่ 6 ตุลาคม เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยโลก ก็จะมีการรวมพลเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ มีสิทธิทำได้ตามรัฐธรรมนูญ ตนจึงได้บอกไปว่าถ้ามีปัญหาอะไรขอให้เริ่มต้นจากการพูดคุย และเราจะแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุด โดยเวลาในการเจรจาจะต้องมีการพูดคุยเหตุและผล รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ว่า สามารถรับกันได้มากน้อยแค่ไหน
จากนั้น นายจำนงค์ หนูพันธ์ ที่ปรึกษากลุ่มพีมูฟ กล่าวว่า อยากเห็นภาพว่ารัฐบาลใหม่ในการแก้ปัญหา เพื่อที่มวลชนจะได้ไม่ต้องลงถนน ไม่ต้องชุมนุม โดยนำปัญหาต่างๆ รวบรวมให้นายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหา เรื่องไหนที่สามารถภายใน 4 เดือน ก็แก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมทันที นี่เป็นความหวังอีกครั้ง ถ้านายกรัฐมนตรี รับปาก 4 เดือนจะแก้ปัญหา แก้ปัญหาจะไม่มีพี่น้องมาชุมนุม
เมื่อถามถึงโฉมหน้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เป็นอย่างไร นายจำนงค์กล่าวว่า เป็นภาพที่เปิดเผย ไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำมาก่อน และยังมีภาพนั่งกินกาแฟ ซึ่งนายกรัฐมนตรี บอกว่าคนไหนมานั่งกินกาแฟ นั่นคือรัฐมนตรีที่จะได้รับการโปรดเกล้าฯ ซึ่งเป็นภาพที่ชัดเจนมากและไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าจัดตั้ง ครม. แบบเปิดเผยตรงไปตรงมา คนไหนที่ไม่สามารถทูลเกล้าฯ ได้ ก็ต้องลงไปก่อน และนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดว่า 4 เดือน พ.ค. ยุบสภาแน่นอน นี่คือความหวังของภาคประชาชนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ขอฝากความหวังให้กับ ครม.ใหม่ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง พืชผลการเกษตรตกต่ำ ทุกเรื่องที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจที่คนรอคอยทั้งประเทศเพราะรัฐบาลส่งฟรีที่ผ่านมา ไม่สามารถจับต้องอะไรได้ มีแต่เพียงแก้ปัญหาการเมือง ยึดผลประโยชน์ทางการเมือง แต่รัฐบาลใหม่ เป็นความหวังของรัฐบาลเสียงข้างน้อย 4 เดือนนี้คิดว่าน่าจะมีอะไรเป็นรูปธรรม และชัดเจนมากขึ้น เพราะการเมืองก็ต้องแข่งขันเรื่องการเลือกตั้งครั้งใหญ่ ในอนาคตหลังยุบสภาการแข่งขัน เพราะฉะนั้นทุกคนต้องแข่งขันหลังยุบสภาแน่ๆ
