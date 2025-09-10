นันทนา ห่วงคดีฮั้วส.ว. หลังโผสะพัด ลูกน้องบิ๊กสีน้ำเงิน จ่อนั่งรมว.ยุติธรรม แนะปชน. อย่ายอม

ส.ว.นันทนา ห่วง คดีฮั่วส.ว.จะผลิกผัน หลังพบอดีตลูกน้องส.ว.สีน้ำเงิน โผล่ในโผครม.หนู 1 จ่อนั่งรมว.ยุติธรรม ร้อง ปชน. ในฐานะ ‘ผู้สร้าง’ สกัดรัฐมนตรีที่มีวาระซ่อนเร้น
เมื่อวันที่ 10 กันยายน น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว. ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ดร.นันทนา นันทวโรภาส แสดงถึงความกังวลต่อ ครม.นายกฯอนุยทิน 1 ที่ ไอลอว์ ได้ออกมาเปิดผยว่า มีอดีตลูกน้อง ส.ว.สีน้ำเงิน จ่อนั่ง รมว.ยุติธรรม คุม DSI จึงเกรงว่าคดีฮั่ว ส.ว.จะผลิกผัน “จากดำเป็นขาว” ชั่วข้ามคืน
โดยระบุว่า ตั้งรัฐมนตรียุติธรรมแบบนี้ คดีฮั้วส.ว.จะพลิกผันไปอย่างไร
ในฐานะคนที่ยืนหยัดต่อสู้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องในคดีฮั้ว ส.ว.มาโดยตลอด เมื่อได้เห็นโผรัฐมนตรียุติธรรมแล้ว หมดหวัง ดำมืด มองไม่เห็นผลลัพธ์ว่าจะเป็นไปตามชื่อกระทรวงแต่อย่างใด
การฮั้ว ส.ว.เป็นเรื่องใหญ่มากๆ ของประเทศนี้ เพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจ ส.ว. ในการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหมด โดยเฉพาะ ศาลรัฐธรรมนูญ กกต. ปปช. รวมทั้งศาลปกครองสูงสุด และอัยการสูงสุด
การฮั้ว ส.ว. จึงไม่ต่างไปจากการเข้า “ยึดอำนาจ” หลักของประเทศนี้ เป็นอำนาจที่ใหญ่กว่า สภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาล
ขณะที่การสอบสวนดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่ทำงานร่วมกับทีมสอบสวนของ กกต.ในนามคณะอนุกรรมการที่ 26 คืบหน้าไป จนสามารถสรุปสำนวนและมีความเห็นเสนอ กกต.ใหญ่ ให้สั่งฟ้องส.ว.กว่าครึ่งสภา รวมทั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค รวม 229 คนแล้ว
แต่แล้ว เมื่อการเมืองพลิกผัน พรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้บงการ ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ปัญหาจึงเกิดขึ้นทันที เมื่อผู้ถูกกล่าวหา ได้สถานะมาเป็นผู้เลือกกรรมการ เพื่อมาตัดสินคดีของตนเอง ปลายทางของคดีจะเป็นอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ประชาชนจำนวนมากหวั่นเกรง ว่าคดีจะพลิก “จากดำเป็นขาว” ชั่วข้ามคืน การแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรม ย่อมไม่ทิ้งหลักฐานและร่องรอย เช่นเดียวกับการถามหา “ใบเสร็จ” ในกระบวนการทุจริต
อย่าลืมว่าคดีฮั้ว ส.ว.เป็นคดีที่อื้อฉาวที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้ง 93 ปี ของประชาธิปไตยไทย มีผู้ต้องหามากถึง 229 คน และหนึ่งในนั้นคือ นายกรัฐมนตรี คนที่กำลังจัดรัฐบาลอยู่
การเลือกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม จาก “คนกันเอง” ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาเก่า น่าจะสะท้อนชัดเจนถึงเจตนาในทางคดีอย่างชัดแจ้ง
ประชาชนที่ติดตามคดีนี้อยู่ ย่อมรู้ทัน จึงได้พากันส่งเสียงคัดค้านอย่างอื้ออึง
พรรคประชาชนได้ยินหรือไม่ หากพรรคประชาชนจะแสดงความรับผิดชอบต่อการเป็น “ผู้สร้าง” รัฐบาลเสียงข้างน้อยนี้ ก็ต้องเริ่มจากการปฏิเสธรัฐมนตรีที่มีวาระซ่อนเร้น อันจะทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยว มิให้เข้าร่วมรัฐบาล
อย่าให้คดีฮั้วสว.กลายเป็น “มวยล้มต้มคนดู”
