กลุ่มไกด์ไทยร้องนายกฯอนุทิน ช่วยแก้ไขวิกฤตท่องเที่ยว จัดการไกด์ต่างชาติเถื่อน
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 10 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายไพศาล ซื่อธานุวงศ์ กรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว ได้ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้รับเรื่อง
นายไพศาลเรียกร้องให้ช่วยเหลือปัญหาเร่งด่วนหลายประเด็น คือ 1.อยากจะให้พิจารณาเรื่องการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ผู้ประกอบการชาวไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน และหากมีนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ อยากขอให้การท่องเที่ยวได้เข้ามีส่วนร่วม อาทิ นโยบายคนละครึ่ง รวมที่พัก ร้านนวด ร้านอาหารขนาดเล็ก SMEs สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ทำให้ผู้ประกอบการดำรงต่อไปได้
2.ปัญหาเรื่องชาวต่างชาติแย่งอาชีพ และทำลายธุรกิจของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อยากให้พรรคภูมิใจไทยช่วยพิจารณา กรณีที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำอาชีพแย่งคนไทย จนผันตัวไปเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแบบครบวงจร สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของคนไทย และแย่งงานคนไทย อยากให้พิจารณาใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้น ส่วนการเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่เมืองไทย 60+30 วัน ยาวนานเกินไป เอื้อให้กลุ่มคนที่มาทำงานในไทย จึงขอเสนอเหลือ 30 วัน เชื่อว่าคนต่างชาติจะทำผิดกฏหมายในประเทศได้ยากถ้าหากไม่มีคนไทยช่วยเหลือ อยากจะให้พรรคภูมิใจไทยสืบหาและดำเนินคดีผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกสะดวกให้กับทุนสีเทา รวมทั้งหยุดส่งเสริม OTA ต่างชาติ ทำให้คนไทยเสียเปรียบในการประกอบธุรกิจ อยากให้พิจารณาหามาตรการภาษีเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้ผู้ประกอบการไทย ได้แข่งขันในกติกาเดียวกัน ไม่ใช่ผู้ประกอบการไทยต้องมาแบกภาษี
3.ความไม่ชัดเจนของนโยบายกัญชาที่สร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยว เราต้องการความชัดเจน เพื่อสื่อสารต่อให้กับนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยตกต่ำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมุมมองของนักท่องเที่ยวตลาดภาษาจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย ขอให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และขอให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เผยแพร่ข่าวปลอมที่สร้างผลเสียให้กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศและต่างประเทศ อยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยสอดส่องว่ามีข่าวอะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ขอให้ดำเนินคดี ตนหวังว่าพรรคภูมิใจไทย นำโดยนายอนุทิน พิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความความสามารถ และความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยว มีภาพลักษณ์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายไพศาล กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่าง เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา กรุงเทพฯ มีกลุ่มชาวต่างชาติผิดกฎหมายจำนวน อยากจะขอให้หาหนทางให้คนไทยเข้าสู่อาชีพ นอกจากนี้ อยากจะถามว่าความคืบหน้า พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีความคืบหน้าอย่างไร
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ข้อเสนอเป็นประโยชน์ในหลายส่วน ตนจะนำส่งมอบให้นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางกำหนดนโยบายให้ตอบสนองกับความต้องการ ส่วนประเด็นที่ตนตอบได้คือเรื่องกัญชา พรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีนโยบายที่จะสนับสนุนกัญชาเสรี เราบอกว่ากัญชาที่อยากให้ปลูกในประเทศ คือ เพื่อการแพทย์ และเศรษฐกิจ ไม่เคยมีเพื่อสันทนาการในร่างกฏหมาย ซึ่งครั้งที่ผ่านมาที่พิจารณากฎหมายไม่ผ่าน การบังคับใช้กฎหมายยังคงย่อหย่อน ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุดมีเนื้อหาไม่ต่างกันกับประกาศของสมัยนายอนุทิน แต่การปฏิบัติเข้มข้นขึ้น ยืนยันว่า สภา 4 เดือน กฎหมายกัญชาคงไม่ได้มีวาระการควบคุมกัญชาในปัจจุบัน เพื่อใช้สำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้โดยผู้มีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น
สำหรับส่วนของกฎหมายที่เสนออย่าง พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ น่าจะเสนอไปหลายพรรคการเมือง ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย และรัฐบาลที่ผ่านมา เราไม่ได้ดูกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยตรง วันนี้นายอนุทินเป็นนายกฯ เราจะเร่งรัดติดตาม และรายงานให้ทราบ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภูมิธรรม รับต้องยกเครื่องพท. เตรียมเลือกตั้ง ลั่นพร้อมถูกตรวจสอบ ปมเพจดัง แฉ เครือข่ายก๊วนเดียวกัน
- สุริยะ-มนพร ยิ้ม อำลา ‘คมนาคม’ พร้อมฝาก รัฐมนตรีใหม่สานต่อโครงการ พระราม2
- ผจก.ซาฟารีแจงเบื้องต้นคาด พนง.ทำของหล่น แล้วลงจากรถไปเก็บ จนถูกรุมขย้ำ
- ‘สมศักดิ์’ ลุยบริการทุกช่วงวัยเวทีสุดท้ายเพชรบูรณ์ โชว์นับคาร์บ 42 ล้านคน ประหยัด 823 ล้าน