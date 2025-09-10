การเมือง

ภูมิธรรม รับต้องยกเครื่องพท. เตรียมเลือกตั้ง ลั่นพร้อมถูกตรวจสอบ ปมเพจดัง แฉ เครือข่ายก๊วนเดียวกัน โยงคนใกล้ตัวอดีตนายกฯ

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 10 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าจะไม่มีการเปลี่ยนม้ากลางศึกใช่หรือไม่ว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะยังคงอยู่กับพรรคหากสมาชิกยังคิดว่า น.ส.แพทองธาร ยังทำงานได้ ซึ่งทางสมาชิกก็คิดเช่นนั้นอยู่ ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในหลายเรื่อง เพียงแต่ต้องทำให้เข้าระบบ ที่ผ่านมาตอนที่ไปบริหารประเทศ หลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสและไม่มีเวลาเข้าพรรค ซึ่งเป็นข้อบกพร่อง ที่เราก็สำนึกอยู่ว่าจะกลับไปทำงานชดเชย

เมื่อถามว่าในที่ประชุม ส.ส.พรรคเมื่อวันที่ 9 ก.ย. น.ส.แพทองธาร ได้การกำหนดทิศทางของพรรคเพื่อไทยหลังจากนี้อย่างไร นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราเตรียมตัวปรับปรุงพรรคและปฏิรูปพรรค กลับไปสร้างระบบ ประสานงานต่างๆ ให้ดี และเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

เมื่อถามว่าส่วนการเลือกตั้งซ่อม จ.ศรีสะเกษ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 ก.ย.นี้ ทางแกนนำพรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจากเพิ่งจะกลับเข้าไปทำงานที่พรรคเมื่อวานนี้ แต่ตนเชื่อว่าทางกระบวนการของเลขาธิการพรรคและหัวหน้าพรรค คงได้จัดวางไว้หมดแล้ว

เมื่อถามถึงกรณีที่เพจ CSI LA ออกมาแฉเครือข่าย ก๊วนเดียวกันของน.ส.แพทองธาร ที่ใช้การเมือง-ธุรกิจ – โปรเจกต์รัฐ หมุนหาผลประโยชน์เข้าหาตัวเอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคนใกล้ชิดของ น.ส.แพทองธาร ที่ปรากฏชื่อ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี และนายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ คณะทำงานของน.ส.แพทองธาร นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรื่องนี้ก็พูดยากว่าใครใกล้ตัวขนาดไหน แต่เป็นสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมต้องดำเนินการ แล้วตนคิดว่าจะแจ้งชัดก็ต่อเมื่อทุกอย่างชัดเจน แต่ตนมองว่าไม่เป็นไร เพราะเราเป็นนักการเมือง เราพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ

