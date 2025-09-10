บิ๊กเล็ก แจงเปิดด่านไทย-เขมร ย้ำผ่อนปรนเฉพาะขนส่งสินค้า พร้อมปรับวิธีการ หากปชช.ไม่เห็นด้วย

พล.อ.ณัฐพล แจง ประเทศที่ 3 บีบเปิดด่าน จันทบุรี-ตราด ย้ำ ผ่อนปรนเฉพาะขนส่งสินค้า หวั่นทัวร์ลง พร้อมปรับวิธีการ หากประชาชนต้าน วอนเห็นใจรัฐบาล ปมบ้านหนองจาน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ที่ห้องกฤษณะ โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเลแอนด์วิลล่า จ.ตราด พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการ รมช.กลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) เรื่องปัญหาเฟกนิวส์ ที่อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศว่า
โดยการประเมินปัจจุบันในภาพรวมลดลงไป ซึ่งในที่ประชุมก็ได้หารือร่วมกันในเรื่องเฟกนิวส์ ที่ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศ มีทัศนคติไม่ดีต่อกัน จึงขอความร่วมมือลดเฟกนิวส์ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทั้งสองประเทศเกลียดชังกัน ทั้งนี้การตรวจสอบเรื่องเฟกนิวส์ มีคณะกรรมการที่เป็นเลขาจีบีซีดูแลอยู่แล้ว
พล.อ.ณัฐพล ยังชี้แจงเพิ่มเติมการผ่อนปรนการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา โดยย้ำว่า ไม่ได้ผ่อนปรนบุคคล แต่เป็นการผ่อนปรนขนส่งสินค้า ซึ่งในส่วนของบุคคลยังไม่สามารถเดินทางข้ามไปมาได้ ในขณะที่รถขนส่งสินค้า ก็ไม่ได้ปล่อยแบบจำกัดเสรี มีการจำกัดจำนวนและตนได้พูดคุย พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) หรืออาจจะใช้วิธีการเหมือนครั้งที่แล้ว คือการกำหนดจำนวนเที่ยว
“แต่หากสังคมยังไม่ยอมรับ ก็อาจจะผ่อนปรนเป็นรายกรณี เช่น 2-3 เที่ยว แต่หากสังคมเห็นด้วยว่าเศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนได้ ก็อาจจะผ่อนปรนเป็น 20- 30 เที่ยว ก็ว่าไป หรือหากไม่ได้เลยก็ต้องพิจารณากันใหม่ ขอชี้แจงว่า ต้นเหตุของการเปิดด่านเกิดจากประเทศที่สาม ไม่ได้เกิดจากประเทศไทยและกัมพูชา เนื่องจากประเทศที่สาม แจ้งมาว่าไทย-กัมพูชา มีความขัดแย้งกัน เขาเกี่ยวอะไรด้วย ทำให้เขาเดือดร้อน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่เรารับฟัง จึงเป็นที่มาของการหาทางออก ซึ่งไทยและกัมพูชาก็เห็นด้วย” พล.อ.ณัฐพล กล่าว
พล.อ.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ส่วนการรุกล้ำพื้นที่จะใช้กรณี บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่นำร่อง ขอให้เห็นใจรัฐบาล เพราะเรื่องดังกล่าวเกิดมานานแล้ว แต่ปัจจุบันสังคมอยากจะให้แก้ไขให้ได้โดยเร็ว ต้องใช้เวลาแต่วันนี้ได้รับการตอบรับจากกัมพูชา ด้วยต้องนำแผนที่ไปให้ฝ่ายทางกัมพูชา ได้ตรวจสอบ ซึ่งกรณีเรื่องเขตแดนทางฝ่ายกัมพูชา ต้องการให้เข้าสู่เวทีการประชุมเจบีซีก่อน ซึ่งให้ดำเนินการในพื้นที่ที่มีความชัดเจนแล้ว