นิกร ชี้ MOA ปชน.-ภท. ขัดคำวินิจฉัยศาลรธน. เหตุทำประชามติให้มี สสร.ไม่ได้ ต้องใช้ทางอ้อม

นิกร ชี้ MOA ปชน. – ภูมิใจไทย ขัดคำวินิจฉัยศาลรธน. เหตุทำประชามติให้มี สสร.ไม่ได้ ต้องใช้ทางอ้อม แนะใช้สูตร รธน. 40 ปชช.เลือกจำนวนหนึ่ง ส่งให้สภาคัดกรอง
เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อจำนวนครั้งการทำประชามติต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าต้องทำจำนวน 3 ครั้ง ว่า เป็นที่ชัดเจนว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ต้องถามประชามติกับประชาชนเสียก่อน ว่าจะเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ดังนั้นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่บรรจุไว้ในระเบียบของรัฐสภา ไม่สามารถพิจารณาได้ในขณะนี้ และถือว่าร่างต้องตกไป หรือ เจ้าของร่างต้องถอนเนื้อหาออกไป เพราะมีเนื้อหาที่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต่อประเด็นที่ว่า รัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แต่ไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
นายนิกร กล่าวว่า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำถามประชามตินั้น ก่อนหน้านี้ในคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ เคยทำความเห็นเสนอให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) สมัยนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เห็นชอบแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ได้ศึกษาจากกรณีที่เห็นว่าคำถามประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถกำหนดให้มี สสร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้ เพราะจะขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 166 แต่หากทุกฝ่ายฝ่าฝืนไม่ทำตาม อาจถูกร้องว่าเป็นการกระทำที่มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงได้
นายนิกร กล่าวว่า ตามข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน ที่กำหนดให้ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมี สสร.นั้น ไม่สามารถตั้งคำถามในแนวนี้ได้ เพราะจะขัดกับรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญล่าสุด ทั้งนี้ ตนเห็นว่าพอมีทางที่จะให้มี สสร.ได้ แต่ต้องกำหนดให้ที่มาโดยอ้อม เหมือนครั้งการจัดทำรัฐธรรมนูญปี 2540 คือให้ประชาชนเลือกมาจำนวนหนึ่งก่อน แล้วให้รัฐสภาคัดเลือกภายหลังอีกครั้งหนึ่ง
นายนิกร กล่าวต่อว่า สำหรับคำถามประชามติที่คณะกรรมการฯ เสนอไปก่อนหน้านั้น คือมีบทยกเว้นไม่แก้หมวด 1 และหมวด 2 ควรคงไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่กระทบต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญของประชาชนฉบับใหม่ อย่างไรก็ดี มีประเด็นต้องพิจารณาคือ ขณะนี้กฎหมายประชามติที่สภาฯ แก้ไขยังไม่ใช้บังคับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อออกกฎหมายลำดับรอง เช่น กฎ ระเบียบ และประกาศต่างๆ เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับก็สามารถดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติได้ต่อไป นอกจากนี้ ครม.ชุดใหม่ต้องเตรียมพร้อมเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการออกเสียงประชามติ ไม่ให้มีปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้อง
