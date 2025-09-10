การเมือง

นายกฯ ขอฟังรายงานจาก บิ๊กเล็ก ก่อน หลังผลประชุมจีบีซี ไฟเขียวปลดอาวุธ-เปิดด่าน

เมื่อเวลา 15.35 น.วันที่ 10 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 โดย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม รักษาราชการแทน รมว.กลาโหม และประธานคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา เข้าร่วม ที่ จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา โดยผลการประชุมมีรายงานว่า ให้มีการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดน ว่า ตนต้องได้รับรายงานโดยตรงจาก พล.อ.ณัฐพล ก่อน

เมื่อถามว่า มีการให้ผ่อนปรนการเปิดด่านชายแดนด้วย นายอนุทินกล่าวว่า ตอนนี้ได้รับรายงานแค่จากสื่อต่างๆ ทางไลน์ ตนจะเอามาอ้างอิงก่อนไม่ได้ จนกว่า พล.อ.ณัฐพล รายงานเข้ามา ซึ่ง พล.อ.ณัฐพล ก็รับปากกับตนแล้ว ว่า กลับถึงประเทศไทยก็จะโทรศัพท์มานัดเวลากับตน

