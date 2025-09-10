อนุทิน เผย ตรวจประวัติรมต.ต้องใช้เวลา ยันยังไม่มีใครถูกตีตก

อนุทิน เผย ตรวจประวัติรมต.ต้องใช้เวลา ยันยังไม่มีบุคคลใดถูกตีตก
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 10 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบประวัติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้รับรายชื่อ และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตอบกลับมาหลายคนแล้ว และจะทยอยตอบกลับมา “so far so good”
เมื่อถามว่า จะเสร็จสิ้นการตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อใด นายอนุทิน กล่าวว่า บางที่มีความล่าช้าเนื่องจากต้องไปถามหน่วยงานทุกจังหวัด ซึ่งมีทั้งหมด 77 จังหวัด ซึ่งสลค.บอกว่าเป็นไปตามข้อปฏิบัติต้องให้ดำเนินการเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องดีเอาให้มันจบทั้งหมด เพราะพอบอกไม่มีปัญหา ตั้งไป 3 วันกลับมีปัญหา ก็ให้มันจบ เมื่อทุกอย่างส่งกลับมาเรียบร้อยจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปให้มีความเห็นตรงกันอีกครั้งว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และจะเร่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป
เมื่อถามว่า บุคคลที่อาจมีปัญหา เช่น นายวรภัค ธันยาวงษ์ ที่มีคดีความในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าเอ่ยชื่อบุคคล ทุกคนได้รับการส่งชื่อไปตรวจสอบประวัติในทุกๆ ด้านอยู่แล้ว คนที่ตรวจสอบก็เป็นองค์กรอิสระ หรือเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลในเรื่อง ของทะเบียนประวัติอะไรต่างๆ เมื่อตอบมาเป็นอย่างไรก็อย่างนั้น ยืนยันว่าทุกคนที่มีปัญหาก็เป็นไม่ได้
เมื่อถามว่า ตอนนี้มีบุคคลที่ส่งชื่อไปแล้วถูกตีกลับมีปัญหา นายอนุทิน ยืนยันว่า ตอนนี้ยังไม่มี ซึ่งเมื่อส่งกลับมา เลขาฯครม. ก็จะรวบรวมและสรุปให้ตนทราบ ซึ่งถ้าไม่ผ่านก็เสนอไม่ได้
เมื่อถามว่า จะสามารถสรุปรายชื่อนำขึ้นทุลเกล้าฯ เมื่อใด นายอนุทิน กล่าวว่า ยังระบุไม่ได้ เพราะไม่ได้ตรวจสอบเอง ต้องส่งไปยังองค์กรต่างๆ แต่ละองค์กรทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเร่งอย่างเต็มที่ เพราะเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน