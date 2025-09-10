ธรรมนัส ปัดตอบเรื่องคุณสมบัติ นั่งรัฐมนตรี ขอให้รอ สลค.ตรวจสอบ พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์

ธรรมนัส ปัดตอบ มั่นใจคุณสมบัตินั่ง รมต.หรือไม่ บอก ขอให้รอ สลค. ตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรค กธ. ว่าจะผ่านความเห็นชอบจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) หรือไม่นั้น ว่า ยังไม่ทราบ เป็นหน้าที่ของ สลค. และยังไม่ได้ปรึกษาอะไร เพราะยังไม่มีการแจ้งมาให้รอดูทาง สลค.
ถามว่า ได้ทำความเข้าใจกับนายไผ่ ลิกค์ หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคุณสมบัติใครผ่านหรือตก ต้องรอให้ได้ข้อสรุปก่อน และต้องไตร่ตรองคุณสมบัติให้ดี หลักเกณฑ์ทั้งหมดเป็นของ สลค. ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น
เมื่อถามว่า ยังมั่นใจในคุณสมบัติของตนเองรวมถึงนายไผ่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีใครรู้อะไรทั้งนั้น เพราะยังไม่มีการแจ้งให้รอทาง สลค.แจ้งก่อน ส่วนจะได้เข้าทำงานวันไหนนั้นก็ยังไม่ทราบ
