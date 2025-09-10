นายกฯหนู ย้ำสัญญาการเมือง ยุบสภาใน 4 เดือน ไม่กดดันปมทำประชามติแก้ รธน.
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เสร็จสิ้นภารกิจที่พรรคภูมิใจไทย ในช่วงเย็นได้เดินทางเข้ารัฐสภา เพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในเวลา 18.15 น. นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก ให้สภามีอำนาจเริ่มในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบ ว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อน ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาล ภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย ที่เห็นพ้องต้องกันกับพรรคประชาชน ที่ต้องมีการเร่งจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งในรายละเอียดพรรคภูมิใจไทยจะหารือกับพรรคประชาชนภายหลัง โดยทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลง
นายอนุทิน ย้ำด้วยว่า คำว่า “MOA” ที่ทุกคนเรียกกันมาตลอดนั้นอาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียว ในความเป็นจริงต้องเรียกว่า “agreement” (ข้อตกลง) มักจะเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ และเป็นทางการมากกว่า มีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างละเอียด และเน้นย้ำ คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้กับพรรคประชาชน ซึ่งในส่วนของการจัดทำประชามติครั้งที่ 1 พร้อมกับการเลือกตั้งที่จะถึงเร็วๆนี้ แทบไม่มีอะไรต้องกดดัน เมื่อครบระยะเวลา 4 เดือนปุ๊บยุบสภาทันที และหลังยุบสภาก็ไม่มีใครมากดดันอะไรทั้งนั้น
“คนเราทำงานอย่าไปกดดัน ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ผมยังเน้นย้ำว่า ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมาได้นั้น พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน มีความเห็นพ้องต้องการ ว่าสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นอยู่ ณ วันนี้ ทางออกที่ดีที่สุดคือยุบสภา ซึ่งก่อนวันโหวตนายกฯ รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยขณะนั้นไม่มีนายกฯตัวจริง ก็ต้องเป็นผมที่มาทำหน้าที่สานต่อ ซึ่งมาพร้อมกับข้อตกลงยุบสภาภายใน 4 เดือน ผมต้องทำตามข้อสัญญา” นายกฯ ระบุ
เมื่อถามถึง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการปิดประตูการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่จากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้ดูรายละเอียด เพราะวันนี้งานยุ่งทั้งวัน ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรี และต้องรับรายงานจาก รมว.กลาโหมที่ไปประชุม GBC เรื่องชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบกับต้องมาประชุมที่สภา แต่พูดได้อย่างเดียวว่าอะไรที่ตกลงกันไว้ก็เป็นไปตามนั้นไม่ต้องกังวล
นายกฯ กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาฯภายใน 4 เดือนถ้าทำได้ก็จะเป็นไปตามขั้นตอน แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องค้างเอาไว้ก่อน จากนั้น ก็ยุบสภาก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่ และทุกคนก็ต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนฟัง ว่าแต่ละพรรคมีแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร
