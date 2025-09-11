อดีตรองโฆษก รบ. ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ โอกาสพ้นตำแหน่ง รองจิ๊บ ฝากสานต่อแก้ปมพลังงาน

อดีตรองโฆษกรัฐบาล ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ โอกาสพ้นตำแหน่ง รองจิ๊บ หวังรัฐบาลใหม่สานต่อแก้ปมพลังงาน ด้าน อนุกูล ขอบคุณกธ. นั่งรองโฆษกรัฐบาล ลั่น พร้อมพัฒนา-ปรับปรุง หวังทำงานร่วมกับสื่อในอนาคต
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำเนียบ เพื่อสักการะท้าวมหาพรหม บนตึกไทยคู่ฟ้า และศาลตาศาลยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสอำลาตำแหน่ง
โดยน.ส.ศศิกานต์ กล่าวว่า ขอขอบคุณพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.)ที่ได้ให้โอกาสเข้ามาทำงาน ตลอดเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไปถึงประชาชน จากนี้ขอส่งต่องานต่างๆ ให้ทีมโฆษกรัฐบาลชุดใหม่สื่อสารสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากรัฐบาลไปถึงพี่น้องประชาชน พร้อมขอบคุณสื่อมวลชน ที่เป็นสะพานเชื่อมต่อนำสารไปเผยแพร่ถึงประชาชน
น.ส.ศศิกานต์ กล่าวว่า ส่วนข้อกังวลเรื่องการทำงานของกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า ที่ผ่านมานายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค รทสช.ได้ทำอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายที่รอการคลอดออกมา และได้วิเคราะห์เชิงลึกถึงปัญหาพลังงานว่าอะไรเป็นปัญหาใต้พรมที่ไม่เคยถูกพูดถึง ซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ถึง 3,000 ล้านบาท แต่มีผลประโยชน์จำนวนมาก จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันดูว่าสิ่งที่ทำมาแล้วจะได้รับการสานต่อหรือไม่ และฝากถึงรัฐมนตรีคนใหม่ สานต่อสิ่งที่ดีต่อไป เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และประโยชน์จะอยู่กับประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากรัฐบาลใหม่ไม่ได้สานต่อในเรื่องนี้ พรรครทสช.จะดำเนินการอย่างไรต่อ น.ส.ศศิกานต์ กล่าวว่า พรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคของคนทำงาน และทุกตำแหน่งที่ทุกคนได้รับต่างทำงานเต็มที่ให้สมกับที่ประชาชนเลือกมา นี่คือความตั้งใจของเรา หากจะเอาเรื่องอะไรไปขาย ต้องเป็นสิ่งที่เคยทำ จะไม่พูดอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้ทำ และมั่นใจว่าได้ทำงานจนถึงวันสุดท้ายอย่างเต็มที่แล้ว
ด้านนายอนุกูล กล่าวว่าขอบคุณพรรคกล้าธรรม ที่มอบโอกาสให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นทีมโฆษกรัฐบาล และขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ที่แนะนำงานสื่อสารมวลชนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น
“ตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่รองโฆษกรัฐบาล ประทับใจอย่างมาก ได้ทั้งความรู้และมิตรภาพใหม่จากพี่น้องสื่อมวลชน ได้เรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นครั้งแรกและพร้อมจะพัฒนาปรับปรุง และทำงานร่วมกับพี่น้องสื่อมวลต่อไปในอนาคต” นายอนุกูล กล่าว