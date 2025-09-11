สิริพงศ์ แจงปมเปิดด่านจันทบุรี-ตราด ย้ำหากปชช.ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย รบ.พร้อมทบทวน

สิริพงศ์ โต้เปิดด่านจันทบุรี-ตราด ยันยังอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ย้ำจุดยืน นายกฯ-พรรคภท.ยึดผลประโยชน์คนไทย ไม่ใช่ประเทศที่ 3
เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แถลงกรณีการเจรจา GBC ไทย-กัมพูชา ในประเด็นเปิดด่าน จังหวัดจันทบุรี-ตราด ให้สินค้าจากประเทศที่ 3 ผ่านประเทศไทย เข้าไปกัมพูชาว่า
การเจรจาครั้งนี้ เป็นไปตามกรอบการเจรจา และอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลรักษาการ ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ขณะนี้ รัฐบาลใหม่ที่นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากยังไม่ได้ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่ท่านได้แจ้งให้ชี้แจงกับประชาชนว่า ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ท่านพร้อมพิจารณาทบทวนทันที เมื่อรัฐบาลใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่
นายสิริพงศ์ ยืนยันว่า แนวคิดการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ของนายอนุทิน และพรรคภูมิใจไทย คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนไทย และประเทศไทยเป็นสำคัญ และไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศที่ 3 ที่มากดดันอย่างแน่นอน
“ขอยืนยันว่า การแก้ไขปัญหาไทย-กัมพูชา ไทยต้องไม่เสียประโยชน์ และต้องสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ที่ต้องใช้แนวทางสันติวิธี และไม่ยอมเสียดินแดนแม้ตารางเซนติเมตรเดียว” นายสิริพงศ์ กล่าว
