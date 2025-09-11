ภูมิธรรม เข้ามหาดไทยวันสุดท้าย ชี้มีอำนาจเซ็นเอกสารจนกว่า ครม.ใหม่ถวายสัตย์ฯ
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 11 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ กล่าวถึงการปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยว่า ตนมีอำนาจในการทำงานวันสุดท้ายจนกว่าจะพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี ก็ต่อเมื่อจะมีการโปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ และ ครม.ชุดใหม่มีการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณทั้งคณะ จากนั้นอำนาจก็จะหมดไป ซึ่ง ครม.ทั้งคณะจะสามารถปฏิบัติหน้าที่และเซ็นเอกสารได้ต่อเมื่อเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งตนมาวันนี้ไม่ได้ต้องการมาทำเรื่องอื่น แต่หากมีเรื่องที่ค้างและเป็นปัญหาต่อประชาชน ตนก็จะทำ ซึ่งก็มีน้อยมาก ไม่ได้มีอะไร
นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ก็มีการนำหนังสือไปให้ตนเซ็น คาดว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายในการทำงาน วันนี้ตนคงมาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยเป็นวันสุดท้าย และหากหลังจากนี้มีเรื่องอะไรก็สามารถนำเอกสารไปให้ตนเซ็นที่พรรคเพื่อไทยได้
ทั้งนี้ ระหว่างเดินขึ้นห้องทำงานที่ชั้น 2 ของกระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรมได้หันมาส่งยิ้ม และโบกมือให้สื่อมวลชน