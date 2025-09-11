ภูมิธรรม ลั่น เพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีกว่าเดิม

“ภูมิธรรม” เชื่อ ปชช.รู้ดีอะไรเป็นอะไร ปม MOA แก้รธน. ปชน.ถูกหลอกหรือไม่ ลั่น พท.จะแก้ให้เป็น ปชต.ที่ดีกว่าเดิม
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 11 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ให้มี ส.ส.ร.จากการเลือกตั้ง ซึ่งผิดจาก MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กับพรรคประชาชน (ปชน.) ทำให้มองกันว่า พรรค ปชน.ถูกหลอกหรือไม่ว่า เรื่องนี้คงต้องถามพี่น้องประชาชน น่าจะรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร
ในส่วนของพรรค พท.ยังยืนยังอยู่ในจุดที่ต้องพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นให้ได้ อย่างน้อยต้องดีกว่าเดิม เพราะตนรู้อยู่แล้วและพูดมาตลอด ตอนเป็นคณะกรรมการศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รู้ว่ามันมีอุปสรรค มีข้อจำกัดเยอะ ไม่ได้จะแก้ให้เป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จะทำให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีกว่าเดิม