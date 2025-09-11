เลขาฯ กกต. ไม่หนักใจ พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม 3 จว. หวั่นคนออกมาใช้สิทธิน้อย

เลขาฯ กกต. ลั่น ไม่หนักใจ พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม 3 จว. หวั่น คนออกมาใช้สิทธิน้อย เหตุสภาถูกทำให้อายุสั้นลง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 7 เชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 5 ศรีสะเกษ และเขตเลือกตั้งที่ 4 กาญจนบุรี ว่า ขณะนี้จะมีการจัดเลือกตั้งซ่อมอยู่ 3 จังหวัด ซึ่งในวันที่ 14 กันยายนนี้จะเลือกตั้งซ่อมที่ จ.เชียงราย โดยตนจะลงพื้นที่ไปร่วมสังเกตการณ์หลังจากนี้ ซึ่งตอนนี้สถานการณ์เรียบร้อยดี การหาเสียงและสภาพอากาศไม่มีอะไรหนักใจ น้ำไม่ได้ท่วม
ส่วนที่ จ.ศรีสะเกษ นั้น จะมีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 28 กันยายน แม้จะเป็นจังหวัดที่ติดชายแดน แต่ จ.ศรีสะเกษ ก็ไม่ใช่พื้นที่ปะทะ เพียงแค่ขณะนั้นปืนใหญ่ยิงเข้ามาได้ ตอนนี้ประชาชนกลับเข้าบ้านเรือนทุกครอบครัวแล้ว ส่วนความพร้อมของประชาชนและเจ้าหน้าที่นั้น เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความมั่นคงได้ให้ความมั่นใจว่าสามารถเลือกตั้งได้ จึงได้ประกาศวันเลือกตั้ง เพียงแต่กังวลอยู่ว่าหากความรู้สึกของคนไม่ว่าจะที่ จ.เชียงราย ศรีสะเกษ หรือกาญจนบุรี หากอายุสภาสั้น คนจะไปใช้สิทธิมากเท่าที่เราตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายาม ขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับใน จ.กาญจนบุรี นั้น กกต.ได้มีหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกาไปแล้ว
เมื่อถามว่าจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิจะน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า ความจริงอายุสภานั้นยาวแต่ถูกทำให้สั้นลง ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคการเมืองจะรณรงค์ให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งได้มากแค่ไหน อย่างที่บอกว่าอยู่ไปก็น่าจะไม่ถึง 1 ปี แต่อย่างไรเราก็ต้องจัดเลือกตั้งเพราะเรายึดอายุสภาเป็นหลักคือให้ครบ 4 ปี