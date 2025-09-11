เสธ.เบิร์ด เปิดหน้า 6 ผบ.หน่วยเขมร คุมพื้นที่ สั่งวางทุ่นระเบิดสังหารทำร้ายทหารไทย ย้ำมุมมอง-ท่าที “กองทัพไทย”ต่อเขมร
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พล.ต.วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า เสธ.ทหารย้ำ กองทัพภาคที่ 2 รับลูกทันที พร้อมโพสต์คำกล่าวของ พล.อ.มนัส จันดี เสนาธิการทหาร ระหว่างลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนโดยเฉพาะจุดที่ทหารไทยเหยียบระเบิดทั้ง 6 จุด ว่า
“ ในเมื่อเขมรลอบกัด หนังสือประท้วงไม่มีผล ตอบโต้ทันทีได้สัดส่วน เรารู้พิกัดทางทหารของกำลังที่เผชิญหน้าอยู่แล้ว “ พร้อมกันนั้น ยังได้เปิดภาพและชื่อของทหารกัมพูชาวางระเบิดสังหารบุคคล โดยเนื้อหาระบุถคง ผบ. หน่วยพื้นที่กำลังเผชิญหน้าของเขมร ทั้ง 6 จุดที่ทหารไทยเหยียบระเบิดมีดังนี้
ครั้งที่ 1 บริเวณเนิน 481 ซึ่งเป็นพื้นที่ช่องบก อ.น้ ายืนฯ (เมื่อ 16 ก.ค.68) ทกพ.ที่วางกำลังเผชิญหน้า คือ พัน.สสน.392 สน. โดยมี พ.ต. ชุน โซะพอน เป็น ผบ.พัน.ฯ
– ทหารกัมพูชา (ทกพ.)ที่เป็นหน่วยดำเนินการวางทุ่นระเบิด คือ หน่วย ช. นขต.พล.สสน.3 โดยมี พ.ท. ลา โซะเคน เป็น ผบ.พัน.ช. โดยได้รับคำสั่งให้วางแนวทุ่นระเบิดตามช่องทางที่คาดว่าฝ่ายไทยจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าหาฝ่ายกัมพูชา
ครั้งที่ 2 บริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืนฯ (เมื่อ 23 ก.ค. 68)
– ทกพ.ที่วางกำลังเผชิญหน้า พัน.ร.447 ทปจ.พระวิหาร โดยมี พ.ท. จวน เจิต เป็น ผบ.พันฯ ประจำพื้นที่ ช่องอานม้า
ครั้งที่ 3 บริเวณปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ (เมื่อ 28 ก.ค. 68)
– ทกพ. ที่วางกำลังเผชิญหน้าคือ บก.พัน.ร.444(สน.) ทปจ.อุดรมีชัย โดยมี ร.อ. กล วอน เป็น ผบ.พัน.ฯ
เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเศษกระสุนปืนเจาะเข้าที่กลางคอ และ แขนซ้ายหักจากการปะทะเมื่อ 28 ก.ค. 68 ที่ปราสาทตาควาย
ครั้งที่ 4 รอยต่อโดนเอาว์-กฤษณา จ.ศรีสะเกษ (เมื่อ 9 ส.ค. 68)
– ทกพ. ที่วางกำลังเผชิญหน้าคือ พัน.สสน.-381 โดยมี พ.ท. นวน พอลลา เป็น ผบ.พัน.ฯ
ครั้งที่ 5 ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ (เมื่อ 12ส.ค. 68 )
– ทกพ. ที่วางกำลังเผชิญหน้าคือ พัน.ร.๔๒๒ โดยมี พ.ท. ซุน วา เป็น ผบ.พัน.ฯ
ครั้งที่ 6 ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ (เมื่อ 27 ส.ค. 68 )
– ทกพ. ที่วางกำลังเผชิญหน้าคือ บก.พัน.ร.444 (สน.) ทปจ.อุดรมีชัย โดยมี โดยมี ร.อ. กล วอน เป็นผบ.พัน.ฯ