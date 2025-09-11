แสวง ยัน ผมคนบุรีรัมย์ แจงคดีฮั้วส.ว.ไม่ช้า ยึด 4 ขั้นตอน ต้องพิจารณาอีกหลายเดือน
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่โรงแรมฮอลเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานกกต.และสื่อมวลชนกับการจัดการเลือกตั้งตอนหนึ่งว่า ขณะนี้ยังมีข้อสงสัยของสังคมที่ตั้งคำถามว่า กรณีการเลือกสว. กกต.ทำอะไรอยู่ทำไมถึงยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าทุกคนอยากได้รับความยุติธรรม ซึ่งเงื่อนไขของความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่เงินหรือเวลาเพียงอย่างเดียว เวลาเป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรม แต่การประวิงเวลานั้นคือความไม่ยุติธรรม ความยุติธรรมโครงสร้างประกอบด้วย 1. ขั้นตอนปฎิบัติ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ทุกขั้นตอนจะได้รับการตรวจสอบซึ่งกันและกันว่าแต่ละขั้นตอนได้ทำถูกต้อง และให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ 2. เวลา จะทันให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าถึงความยุติธรรม 3. ข้อเท็จจริง คือการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือทำตามความต้องการของคนใดคนหนึ่ง 4.คือข้อเท็จจริง คือพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ไม่ใช่เรื่องเล่าจากข้างนอกนี่คือความยุติธรรมที่สำนักงานคำนึงถึงและปฏิบัติตลอดมา เรารวบรวมพยานหลักฐานได้แค่ไหนความยุติธรรมก็คือตรงนั้น
การพิจารณาสำนวนฮั้วสว.ก็เช่นกัน ตอนนี้ อยู่ที่ 4 องค์ประกอบนี้เราไม่ได้ทำแตกต่างจากทุกเรื่องที่เราทำมา แต่สำนวนสว.อาจจะต่างจากสำนวนอื่น เพราะมีการเลือกหลายระดับ ต่างจากสส.หรือการเลือกตั้งทั่วไปที่มีชั้นเดียว เมื่อการเลือกสว.มีหลายชั้นเป็นสำนวนจึงใหญ่ ก็ต้องใช้เวลา จึงต้องดูองค์ประกอบความยุติธรรม 4 เรื่อง ข้อเท็จจริงต้องครบถ้วนสิ้นกระแสความจนมีหลักฐานที่พอจะวินิจฉัยได้ ตอนนี้สำนวนสว.อยู่ในชั้นเลขาธิการ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 ก.ย.นี้ คิดว่า 3-4 วันก็จัดส่งอนุกรรมการวินิจฉัย ซึ่งมีเวลาอีก 90 วัน ก่อนจะส่งคณะกรรมการกกต.
ย้ำว่าเราไม่สามารถตัดทอนขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ ไปเป็นขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ว่าขั้นตอนแบบไหนจะให้ความยุติธรรมกับทุกคน ให้โอกาสกับทุกคนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนก็ต้องให้มีการสอบเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติธรรม ส่งรายละเอียดเนื้อหาไม่มีใครไปบอกได้ที่เป็นข่าวก็อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในส่วนของข้อเท็จจริงในชั้นอนุวินิจฉัยหรือแม้แต่กกตก็ไม่มีใครทราบ
นายแสวง ยังกล่าวถึงการเปลี่ยนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าปี 2569 จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าเป็นไปตามที่ฝ่ายการเมืองได้ให้สัญญากับประชาคมไว้ รวมทั้งการออกเสียงประชามติซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีความวินิจฉัยเกี่ยวกับการทำประชามติออกมา จริงๆ กกต. เตรียมพร้อมตลอดเวลา เพราะเราทำมาตลอดที่จะต่างจากทุกครั้งคืออาจมีการเลือกตั้งตรงกับวันออกเสียงประชามติ ซึ่งก็มีการออกระเบียบฯรอไว้แล้ว รอผลบังคับใช้ของกฎหมายถ้าให้การออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งว่าจะถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย อย่างไรก็ตามเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีหารือกับกกต.ตามมาตรา 9 ว่าจะจัดตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันเราก็พร้อมที่จะจัด
ส่วนประสิทธิภาพที่จะจัดการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ยืนยันว่าจะทำการแข่งขันให้มีความหมายกับการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับหากเราต้องเป็นที่ยอมรับการเมือง เมื่อประชาชนยอมรับบ้านเมืองก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างเรียบร้อย เราคำนึงถึงข้อนี้เป็นอย่างดี ทุกการเลือกตั้งมีปัญหาในทางธุรการอยู่บ้าง แต่ครั้งหน้า ขอรับปากว่าจะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกของประชาชน เช่น การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ที่มีความแออัดยัดเยียดในบางแห่ง หรือเอกสารที่ต้องถูกต้องต่างๆ นานา รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในวันเลือกตั้งและการนับคะแนนถ้าตรงกับวันประชามติของเราจะวางแผนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ยังไงก็ตามการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถ้าไม่ได้รับความร่วมมือกันจากทุกคน ถ้าการเมืองและประชาชนหวังเพียงแค่ชนะอย่างเดียวผลการเลือกตั้งก็คง กลับมาไม่ดีดังนั้นเพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติการเลือกตั้งครั้งหน้าขอให้ยุติธรรม เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสำนักงานจะจัดทำให้ออกดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด
นายแสวง ยังกล่าวถึงกระแสข่าวว่าตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 27 ขึ้นมา ว่า หากมีการพิจารณาในสำนวนแล้วเจอกลุ่มการกระทำผิดอื่นอีก โดยที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนใดสำนวนหนึ่งเลย อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาใหม่ เนื่องจากมีความปรากฏขึ้นมาใหม่ ส่วนเรื่องที่สอบไปก่อนหน้านี้ มีการแยกเป็นสำนวน โดยเรื่องการเลือกสว. มีร้องเข้ามากว่า 500 เรื่อง ซึ่งพิจารณาเกือบจะหมดแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในขั้นพิจารณาของสำนักงาน จะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ 16 กันยายนนี้ เมื่อเทียบกับสำนวนอื่น หากพบการกระทำผิดอื่นอีกก็สามารถ ตั้งเป็นความปรากฏขึ้นได้อีก
ส่วนผู้ที่กระทำผิด พบว่าเป็นผู้กระทำผิดกลุ่มเดิมแต่ขยายฐานความผิดใหม่ เนื่องจากตอนที่ร้อง ร้องเป็นฐานความผิดอื่น แต่เมื่อสอบแล้วพบว่ามีมูลและการกระทำผิดอย่างอื่นด้วย
นายแสวง กล่าวยืนยันว่า การตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 27 ขึ้นมา ไม่เกี่ยวกับการยื้อเวลาเพื่อช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่เกี่ยวข้องกับสำนวนก่อน สำนวนเดิมก็ว่ากันไปตามกรอบเวลา ตามขั้นตอน
เมือถามว่านายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พาดพิงว่าตนเองเป็นคนบุรีรัมย์ อาจจะช่วยเหลือคนบุรีรัมย์ด้วยกันนั้น นายแสวง กล่าวด้วยสีหน้านิ่ง “ผมเป็นคนบุรีรัมย์” ขอไม่พูดถึงคนอื่น ขอดูแลเฉพาะงานตัวเองว่าไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย ความยุติธรรมมีองค์ประกอบ 3-4 เรื่อง ได้แก่ขั้นตอน เวลา การได้รับปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ เวลาพิจารณาแล้วคำนึงทุกเรื่อง
เมื่อถามถึงการที่รัฐบาลใหม่ จะแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสว.คนหนึ่ง กกต. จะมีบทบาทเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ไม่ได้อยู่ในอำนาจเรา เราตรวจสอบการกระทำที่ไม่สุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือมีความเห็นให้สส.พ้นจากตำแหน่ง ยืนยันว่าแม้จะมีหลักฐานว่ามีความสนิทก่อนจะมาเป็นสว. ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกกต.