ผบ.ทบ.ไฟเขียว โควตาพิเศษ สอบน.ร.นายสิบ 156 อัตรา แก่พลทหารชายแดนกัมพูชา

ผบ.ทบ.ไฟเขียว เปิดโควตาพิเศษสอบเข้านักเรียนนายสิบ 156 อัตรา ให้ทหารเกณฑ์ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา และสมัครใจเลื่อนปลดฯ 1 พ.ย. 2568 นี้
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่กองบัญชาการของระบบ (บก.ทบ.) พ.ต.หญิงจุฑาพัชร เปรมบัญญัติ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ระบุว่า กองทัพบกเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติราชการสนามตามแนวชายแดนที่มีการสู้รบ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ และอุทิศตนเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ
พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้เปิดโควต้าพิเศษในการสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2569 จำนวน 156 อัตรา ให้แก่ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 และปฏิบัติภารกิจป้องกันอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ตามคำสั่งจักรพงษ์ภูวนารถฯ ของกองทัพบก
ทั้งนี้ ทหารกองประจำการที่ประสงค์ขอเลื่อนกำหนดปลดประจำการสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกำลังพลของหน่วยต้นสังกัด ภายใน 30 กันยายน 2568 นี้ ในส่วนของการสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2569 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสอบอย่างเป็นทางการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก https://radd-atc.rta.mi.th/ (เปิดรับสมัครช่วงประมาณพฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป)
กองทัพบกจึงขอเชิญชวนให้ทหารกองประจำการที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต พร้อมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวกองทัพบก ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป