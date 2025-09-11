โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์’ เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอัยการ
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ เป็น ประธานคณะกรรมการอัยการ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นั้น เนื่องจาก นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนด ตามวาระแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สํานักงานอัยการสูงสุดได้ดําเนินการเลือกประธาน คณะกรรมการอัยการ
ซึ่งปรากฏผลว่า นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอัยการ จึงขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตั้ง ตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2568
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี