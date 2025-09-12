สนธิญา หอบเอกสาร ยื่นตร.สอบสวนกลาง จี้เตือน รักชนก โพสต์ข้อมูลทรัพย์สิน ประยุทธ์ เกินจริง

สนธิญา หอบเอกสารยื่น ผบช.ก. จี้ตักเตือน ‘ไอซ์ รักชนก’ ปมโพสต์ข้อมูลทรัพย์สิน ‘พล.อ.ประยุทธ์’ เกินจริง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กันยายน ที่ศูนย์รับเเจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายสนธิญา สวัสดี เดินทางหอบเอกสารมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อยื่นหนังสือให้พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้เรียกตักเตือน น.ส. รัชนก ศรีนอก หรือไอซ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน และสำนักสื่อออนไลน์ชื่อดัง กรณีเผยแพร่ข้อความทรัพย์สินของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ที่ไม่เป็นความจริง
โดยนายสนธิญา ระบุว่า กรณีที่ไอซ์ รักชนก นำข้อความเนื้อหาจากเพจสื่อออนไลน์มาโพสต์ เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีว่า มีถึง 700 ล้านบาท แต่เมื่อตนได้เข้าไปตรวจสอบการรายงานทรัพย์สินของพล.อ.ประยุทธ์ ในระยะเวลา 3 ปี พบว่ามีเพียงกว่า 100 ล้านบาท
วันนี้ตนจึงนำหลักฐานที่เป็นรายงานทรัพย์สินดังกล่าว และโพสต์ของไอซ์รักชนกที่อ้างอิงจากสำนักสื่อออนไลน์มาเพื่อยืนเรื่อง ให้ พล.ต.ท.จิรภพ เรียกมาตักเตือน ยืนยันว่า วันนี้ไม่ได้มาแจ้งความแต่อย่างใด แต่หากไม่มีการเรียกมาตักเตือน หลังจากนี้ตนก็จะดำเนินการดำเนินคดีในความผิดพ.ร.บ.คอม กับไอซ์รักชนก และสำนักสื่อดังกล่าว
ตนมองว่า ไอซ์รักชนก ควรมีจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นถึง ส.ส. ตนมาในวันนี้ มาในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ศรัทธาในตัวพล.อ.ประยุทธ์ ตอนนี้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ข้ามความขัดแย้งทางการเมืองไปนานแล้ว ยืนยันไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับไอซ์รักชนก อยากทำเรื่องนี้เพื่อตักเตือนและแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง
