สมคิด เผยแก้รธน. 4 เดือน คิดได้ แต่ทำยาก ชี้ยุบสภา เริ่มใหม่เร็วกว่า ระบุ ปชน.ทำได้เลย ไม่ต้องรอ

สมคิด ลั่น แก้รธน. 4 เดือนคิดได้ แต่ทำยาก ชี้ ยุบสภาแล้วเริ่มใหม่ เร็วกว่า บอก ปชน.ทำได้เลย ไม่ต้องรอ พท.มีร่างอยู่แล้ว รอปรับปรุงที่มา สสร.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าจะให้พรรคการเมืองส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 ในสัปดาห์หน้า พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมหรือไม่ว่า
พรรคเพื่อไทยเคยมีร่างนี้อยู่แล้ว ตนก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงนั้นทำไม แต่หากพรรคประชาชน หรือพรรคภูมิใจไทยพร้อมสามารถส่งก่อนได้เลย เพราะเป็นเป้าประสงค์หลักมาโดยตลอด นายสมคิด กล่าวต่อว่า ในสภาสมัยที่แล้ว ก็ทำอยู่ 2-3 ครั้ง ได้แค่เรื่องบัตรเลือกตั้งใบเดียว หากนายพริษฐ์ อยากทำก็ทำได้เลย เพราะสุดท้ายแต่ละพรรคก็จะไปเจอกันในวาระ ของสภา
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอ ยึดเนื้อหาเดิมของที่มาของสสร.หรือไม่ นายสมคิด กล่าวว่า น่าจะมีการปรับปรุงบ้างเล็กน้อย เดิมทีร่างของพรรคเพื่อไทย ต้องใช้เวลาประมาณ 8 เดือนถึงจะได้สสร. เพราะให้สสร.มาจากการเลือกตั้งทุกจังหวัด 200 คน ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลา
ดังนั้นถ้าจะทำภายใน 3-4 เดือน ก็ไม่แน่ใจว่าจะเร่งรัดได้อย่างไร ตนยังไม่เข้าใจเลยว่า กระบวนการจะแก้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ในการแก้มาตรา 256 ถึงส.ส.จะยกมือให้ทั้งหมด แต่หากส.ว. 1 ใน 3 ไม่ยกมือให้ก็สะดุดอยู่ดี เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ต้องไปตกผลึกกัน ไม่เช่นนั้นจะสูญเปล่า โดยเฉพาะเวลาสั้นๆที่จะยุบสภา ต้องไปคิดให้ดี ว่ายื่นไปแล้วจะได้อะไรหรือไม่ เว้นแต่ว่ารัฐบาลจะอยู่ไปอีก 1 ปีครึ่ง อย่างนั้นก็อาจจะทัน
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนรู้เงื่อนไขในกรอบเวลานี้หรือไม่ นายสมคิด กล่าวว่า เขาดูเงื่อนไขทั้งนั้น แต่บอกว่า 4 เดือนเสร็จ ถ้าคิดตามกฎหมายมันเป็นไปไม่ได้หรอก 6 เดือนก็ไม่เสร็จ เรื่องนี้มี 2 แนวทาง คือมีสสร.มายกร่าง หรือจะให้กรรมการมายกร่างกันเอง
เมื่อถามว่า นายพริษฐ์ ยืนยันว่า หากร่างแก้ไขผ่านสภา 3 วาระ ก็จะทำทันภายในเดือนมกราคมปี 69 นายสมคิด กล่าวว่า คิดได้แต่ทำไม่ได้หรอก เพราะติดกรอบระยะเวลา แค่เรื่องทำประชามติ ก็ประมาณ 4 เดือนแล้ว และกว่ากรรมาธิการจะประชุมเถียงกันแต่ละมาตรา ก็ใช้เวลาอีก ตนเห็นความตั้งใจแต่กรอบเวลามันน้อย
“ใจผม ถ้าอยากยกร่างกันจริงๆ นายอนุทิน ซึ่งเป็นนายกเดินมาสักหน่อย เตรียมยุบสภาพรรคไหนจะทำก็ไปเสนอร่างแก้ไขกันใหม่ แต่ไม่รู้ว่า 4 เดือน จะติดจรวดอย่างไรให้ทัน แต่ที่เคยทำมามันเสร็จไม่ทันสักที” นายสมคิด กล่าว
เมื่อถามว่า นายพริษฐ์ ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยพร้อมหนุนเรื่องนี้ นายสมคิด กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวก็หนุนได้ ถ้าอยากจะทำ แต่ต้องดูร่างเขาก่อนว่าจะทำอย่างไร ทั้งนี้ตนคิดว่า หากนายอนุทิน รู้ปัญหาก็เร่งแก้เลย ไม่ใช่มาดึงหรือมาดองเหมือนประชามติรอบที่แล้ว
เมื่อถามว่า แสดงว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่ได้มาทำงานระยะสั้นๆ เหมือนที่ตกลงกับพรรคประชาชนไว้ใช่หรือไม่ เพราะมีเงื่อนไขกรอบเวลาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ นายสมคิด กล่าวว่า เขาบอก 4 เดือนก็ยุบสภา ก็ต้องดูว่าหากเดินไปต่อ จะถูกด่าหรือไม่ เพราะรัฐบาลได้สัญญาประชาคมไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาไว้แล้วจะเอาเหตุผลอะไรมายุบสภา ส่วนเรื่องเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ ถ้าจะให้ดีก็ยุบสภาให้เร็วหน่อย 1 เดือนก็ได้ แล้วไปเริ่มกันใหม่ ทุกพรรคไปหาเสียงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญได้เลย แล้วจะสำเร็จด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สมคิด ยัน เพื่อไทยพร้อมสู้เลือกตั้ง รับพรรคต้องเปลี่ยน เชื่ออีก 2 เดือนทิศทางชัดขึ้น
- อนุทิน โต้ข่าวเปิดด่านไทย-กัมพูชา ชี้มีขั้นตอนอีกเยอะ รอเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อน
- เรียงคนมาเป็นข่าว:นิวรอน/ภาพข่าวสังคม วันที่ 12 กันยายน 2568
- อนุทิน ปาฐกถาแรกหลังเป็นนายกฯ บอกคิดถึงสธ.ตลอด อ้อนเชื่อใจแล้วทำงานง่าย ปลัดรุดอวยพรวันเกิด