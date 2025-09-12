การเมือง

อนุทิน ยังไม่เปิดตัว รมว.ยุติธรรม รอทุกอย่างเรียบร้อย เผยรายชื่อครม.กำลังตรวจคุณสมบัติ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 ก.ย. ที่เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขึ้นทูลเกล้าฯ ว่า เกือบสมบูรณ์แล้ว เพราะขณะนี้ รายชื่อถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งนอกเหนือการควบคุมซึ่งนอกเหนือการควบคุมของตน เมื่อวันที่ 11 ก.ย. เรารอการตรวจสอบคุณสมบัติ เชื่อว่าอีกไม่นาน

เมื่อถามย้ำว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ใกล้เสร็จแล้วรอแป๊บเดียว
เมื่อถามว่า ในส่วนของตำแหน่งรมว.ยุติธรรมจะมีการเปิดตัวเมื่อใด นายอนุทินกล่าวว่า รอทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อน

