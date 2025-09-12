ส.ว.สำรอง ให้กำลังใจ DSI ลุยคดีฮั้ว ส.ว. จ่อพบเท้ง มอง ปชน.ต้นเหตุ ทำการเมืองพลิกผัน

ส.ว.สำรองให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ DSI ลุยคดีฮั้ว ส.ว. อย่ากลัวอำนาจการเปลี่ยนแปลง เตรียมบุกพรรคประชาชน เข้าพบ เท้ง จี้ติดตามคดีฮั้ว ส.ว. มอง ปชน.เป็นต้นเหตุการพลิกผันทางการเมือง ต้องร่วมรับผิดชอบ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 12 กันยายน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ คณะ ส.ว.สำรอง นำโดย พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิก ร่วมกันเดินทางเข้ามอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568
กรณีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกอั้งยี่และผู้สนับสนุน หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน ส.ว. ในการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีและดำเนินคดีให้สุดทาง โดยมี พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบ
นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล ส.ว.สำรอง กล่าวว่า วันนี้คณะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สำรองและภาคประชาชนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 4 ภาค ได้มารวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการปฎิบัติหน้าที่ในเรื่องของคดีฟอกเงิน-อั้งยี่ ส.ว. ว่า ขอให้ดำเนินการต่อได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไร วันนี้เรามาเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และทราบว่าในเร็ว ๆ นี้คงจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้ามาทำงาน
แต่ว่าภาคประชาชนและคณะสมาชิกวุฒิสภาสำรองก็มีความกังวลใจว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้คดีโกงเลือกตั้ง ส.ว. คดีอั้งยี่-ฟอกเงิน อาจมีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้อำนาจเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซง อาจจะทำให้เรื่องมันเงียบหายไปจากสังคม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ไปทำให้การปกครองประเทศไม่ว่าจะเป็นการเมืองต่าง ๆ มีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
เราก็เป็นห่วงว่าถ้ามีการแทรกแซงก้าวก่ายขึ้นมาเรื่องมันก็จะเงียบหาย และความจริงข้อเท็จจริงต่าง ๆ มันอาจจะไม่ปรากฏให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบว่าการโกงเลือกตั้ง สว. คดีอั้งยี่-ฟอกเงิน มันมีจริงหรือไม่ ซึ่งก็คงจะได้ทราบว่าคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 26 ได้มีหมายเรียกชุดที่ 7 เรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาไปรับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งหนึ่งในนั้น มีหนังสือเรียกของ กกต. ที่มีชื่อของนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แล้วก็มีความกังวลว่าในการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีว่าจะให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นไปตามกฏหมาย แต่เราก็ยังมีความกังวลใจ ว่าคำว่าตามกฏหมายที่บ้านเรามันยังมีจริงหรือไม่ หรือว่าเรื่องทุกเรื่องเป็นอภิสิทธิชน และเป็นของผู้มีอำนาจ เพราะหลายเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทำให้เรามีความกังวลใจก็คือไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องเขากระโดง
ก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่ก็ยังเพิกเฉย หรือไม่สามารถที่จะทำให้คดีเขากระโดดสำเร็จได้ทั้งที่จริงศาลฎีกาตัดสินเป็นที่สุดแล้ว แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
นายอัครวัฒน์ กล่าวอีกว่า เรามีความกังวลใจเลยเดินทางมาให้กำลังใจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าขอให้เข้มแข็งและยึดมั่นในข้อกฎหมาย ให้มีความตรงไปตรงมา มีความสุจริตเที่ยงธรรม ไม่ต้องไปกังวลหรือเกรงกลัวกับอะไรทั้งสิ้น กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ ถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ จะนำไปสู่ความเสียหายให้กับประเทศชาติได้
จึงขอฝากสื่อมวลชนและประชาชนที่อยู่ทางบ้านช่วยกันทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏกับพี่น้องประชาชนให้รับทราบโดยเร็ว ในฐานะคณะสมาชิกวุฒิสภาสำรองที่มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบฝ่ายบริหาร และในนามของกลุ่มพี่น้องประชาชนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 4 ภาค หากมันมีการเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซง ไปยื้อ ไปประวิงเวลา หรือไปเตะถ่วง หรือทำให้คดีนี้เป็นมวยล้มต้มคนดู เราก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนและให้กำลังใจ
และจะต่อสู้เพื่อทวงคืนความสุจริตเที่ยงธรรมให้กับข้าราชการดี ๆ ข้าราชการน้ำดีทุกองค์กรที่พยายามต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ไม่เห็นแก่อมิสสินจ้าง ไม่เห็นแก่อำนาจ หรืออะไรที่อยู่นอกเหนือกฎหมาย เพราะกฎหมายต้องมีความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ เราจะต่อสู้เพื่อข้าราชการที่ดี
นายอัครวัฒน์ กล่าวถึงเอกสารที่ กกต. ได้ส่งถึงอธิบดีดีเอสไอ เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ 3 ราย ไปร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ว่า ตนมองว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะก่อนหน้านี้ดีเอสไอพยายามจะยื่นมือเข้าไปช่วย แต่ กกต. กลับบ่ายเบี่ยง
และยังมี กลุ่ม ส.ว. ที่ถูกข้อกล่าวหาพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้ดีเอสไอเข้าไปมีส่วนร่วมทำในคดีเลือก ส.ว. แต่พอไปเห็นถึงความสามารถความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีคุณภาพของดีเอสไอ จึงมาขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยงาน กลับกันพวกเรามองว่ามันเป็นเกมการประวิงเวลาหรือไม่ เพราะเมื่อครั้งที่คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 26 ดำเนินการกับสำนวน มันเสร็จสิ้นมานานแล้ว เป็นเวลาร่วม 2 เดือนแล้ว
สำนวนก็ยังไม่เดินทางไปถึงไหน แทนที่ กกต. จะรีบสรุปสำนวนส่งศาลฎีกาฯ ให้ สว. ที่ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ กลับเป็นว่ายังมีการพยายามที่จะตั้งองค์กรอีกองค์กรหนึ่งขึ้นมา เพื่อตรวจสอบเรื่องราวให้มันซับซ้อนยุ่งยากขึ้นเพื่อให้งานนี้ ส่งผลไปให้สมาชิกวุฒิสภาที่มีคดีความอยู่ได้ไปเลือกองค์กรอิสระให้ได้ตามใจตามที่วางเป้าหมายไว้หรือไม่ส่วน ทางโฆษกดีเอสไอได้ขอบคุณในการส่งกำลังใจของพวกเรา ยืนยันว่าเราจะร่วมมือในการเปิดเผยความจริงให้ได้และไม่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผิดหวัง
พล.ต.ท.คำรบ เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 16 ก.ย. เราจะมีการเดินทางไปที่พรรคประชาชน เพื่อไปร้องขอต่อกรรมการบริหารพรรค และหัวหน้าพรรค ให้ช่วยติดตามเรื่องนี้ เพราะถือว่าพรรคประชาชนนั้นเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองพลิกผัน จนส่งผลให้กลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาขึ้นมามีอำนาจทางการเมือง ซึ่งอาจจะมาแทรกแซงคดี ดังนั้น พรรคประชาชนก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย
และจริงๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของการดำเนินคดีการโกงฮั้ว ส.ว. และที่มันเดินทางมาถึงจุดนี้ ต้องเรียนว่ามันเป็นจุดหักเห จากเดิมที่เราเห็นว่าทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และ กกต. เดินหน้าอย่างเต็มที่ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็คาดว่าจะมีส่วนที่จะทำให้ในเรื่องของการดำเนินคดี สว. จะมีโอกาสถูกแทรกแซง เพราะผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นทั้งหัวหน้ารัฐบาล และบางคนยังได้รับการวางตัวเป็นรัฐมนตรีด้วย ซึ่งก็อยู่ในข่ายของผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้ ก็คงจะต้องเข้ามาดำเนินการหรือแทรกแซงในเรื่องนี้ได้
พล.ต.ท.คำรบ เปิดเผยอีกว่า การฮั้ว ส.ว. ครั้งนี้มันมีการกระทำความผิดจริง มีผู้เกี่ยวข้องมากหน้าหลายตาตามที่ปรากฏออกมา เราอยากให้กระบวนการทางกฎหมายได้ดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษ หรือมาตีแผ่ความจริง อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการร้องเรียนคดีนี้ ยอมรับว่า 25% คือพวกตนก็อยากเป็น ส.ว.ตัวจริง แต่ 25% ก็คืออยากให้กระบวนการกฎหมายบ้านเมืองเป็นไปอย่างถูกต้อง
อยากให้เกิดการตีแผ่ความจริงและเอาคนผิดมาลงโทษ ส่วนอีก 50% คือ กลัวว่าจะมีกลุ่มคนที่มาฮุบอำนาจนิติบัญญัติและจะมาครอบงำประเทศชาติด้วยการเลือกองค์กรอิสระ หากพวกนี้ทำสำเร็จ ก็จะส่งผลกระทบต่อการเมืองประเทศชาติ ไม่ต่างอะไรจากการปฏิวัติรัฐประหาร ทำให้ประชาธิปไตยของประเทศชาติไม่สมบูรณ์และบิดเบี้ยว