วราวุธ มั่นใจเลือกตั้งสมัยหน้า ชทพ. ได้ ส.ส. เพิ่ม พร้อมใช้ประสบการณ์ รมว. 6 ปี ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน

“วราวุธ” มั่นใจเลือกตั้งสมัยหน้า ชาติไทยพัฒนามี สส. เพิ่ม-ไม่เสียพื้นที่เดิม พร้อมใช้องค์ความรู้ นั่งรมว.ตลอด 6 ปี ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ พม. ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการทำหน้าที่ฝ่ายค้านและการเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า แนวทางของพรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับประชาชน การทำงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมาในกระทรวงพม. สะท้อนให้เห็นปณิธานของนายบรรหาร ศิลปอาชา ที่เราต้องการให้เบ็ดตกปลา ไม่ใช่ให้ปลากับพี่น้องประชาชน
นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ดังนั้นแนวทางในการเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคชาติไทยพัฒนา ยังเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ให้สามารถอยู่ในสังคม และสภาวะเศรษฐกิจได้ด้วยศักยภาพของตนเอง แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืน มั่นคงในระยะยาว
ส่วนเตรียมสรรหาผู้สมัครในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา นายวราวุธ กล่าวว่า ตอนนี้มีการพูดคุยกันอยู่กับหลายๆ ฝ่าย และเชื่อมั่นว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาจะขยายจำนวน ส.ส.ให้เกินจากที่เราเคยได้มา ซึ่งจะยึดฐานที่มั่นเดิมของพรรคชาติไทยพัฒนาไว้ให้ได้ และจะเสริมฐานที่มั่นใหม่
นายวราวุธ กล่าวอีกว่า เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงได้เห็นการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนา และเราจะทำให้ครอบครัวชาติไทยพัฒนาอบอุ่นมากขึ้น เติบโตมากขึ้น โดยที่ไม่เสียพื้นที่เดิมของพวกเรา
ส่วนการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานั้น นายวราวุธ กล่าวว่า คงจะใช้องค์ความรู้ในการเป็นรัฐมนตรีตลอด 6 ปี มาเสนอแนะและฝากข้อสังเกตให้รัฐบาล ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นฝ่ายแล้วจะตั้งหน้าตั้งตาต่อว่าต่อขาน เรื่องใดที่ดีเราจะสนับสนุน เรื่องใดที่คิดว่าควรจะปรับปรุงจะเสนอแนะฝากความกังวล ความเป็นห่วง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมากกว่า เพราะเราไม่เชื่อในการด่าทอกัน เพราะไม่ทำให้เกิดการพัฒนา