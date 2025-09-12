แม่ทัพภาค 2 เชิญชวนชายไทยสมัครพลทหารออนไลน์ ไม่จำกัดวุฒิ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ม.ค.69

แม่ทัพภาคที่ 2 เชิญชวนชายไทยสมัครพลทหารออนไลน์ 1 ก.ย.68-25 ม.ค.69 โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ย้ำ วันนี้แผ่นดินไทยต้องการคนจริงใจ กล้าหาญ เสียสละ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่คลิปพลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เชิญชวนชายไทยสมัครพลทหารออนไลน์ โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า การเป็นทหารกองประจำการ หรือ พลทหาร ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตน้องๆ เปลี่ยนไปตลอดกาล เช่น ก้าวเข้าสู่ความเป็นลูกผู้ชายเต็มตัว ผ่านการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง
เรียนรู้ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความรักความสามัคคีที่หาไม่ได้จากที่ใด สร้างโอกาสใหม่ในชีวิต ทั้งด้านการทำงาน การศึกษา และสวัสดิการที่มั่นคง ได้ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินเกิด คือ เกียรติสูงสุดของชายไทยทุกคน
ในวันนี้แผ่นดินไทยต้องการคนจริงใจ คนกล้าหาญ และคนเสียสละ ซึ่งการสมัครเป็นทหารกองประจำการ นั้น น้องๆ จะได้ค้นพบคำว่าภาคภูมิใจที่แท้จริง
“โอกาสมาถึงแล้ว แม่ทัพขอให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก เชิญชวนน้องๆ สมัครเป็นพลทหารออนไลน์ร่วมกัน”
แม่ทัพภาคที่ 2 ย้ำว่า ยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคน เข้ามาสู่เส้นทางของชายไทยที่มีศักดิ์ศรี มีเกียรติยศของความเป็นลูกผู้ชายเต็มตัว
ทั้งนี้กองทัพบกเปิดรับสมัคร พลทหารออนไลน์ ประจำปี 2569 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2568 – 25 มกราคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัคร คือ ทหารกองเกิน อายุ 18–20 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2549–2551) และทหารกองเกิน อายุ 22–29 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2540–2547) และยังไม่เคยรับราชการทหารกองประจำการ โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถสมัครง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์ http://rcm.rta.mi.th