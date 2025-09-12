การเมือง

ภูมิธรรม ลั่น ยกเครื่องเพื่อไทย มั่นใจส.ส.ยังไม่ไหลออก เชื่อคนเห็นใจ ทักษิณ นักสู้

เมื่อเวลา 15.00 วันที่ 12 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของพรรคเพื่อไทย จะผลักดันคนรุ่นใหม่ เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ ว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับคนทุกรุ่น คนรุ่นเก่าที่อยู่มานานมีประสบการณ์มาก คนรุ่นกลางกำลังเติบโตขึ้น ส่วนคนรุ่นใหม่ที่สนใจที่จะมาร่วมทำงานกับเราที่ประสบความสำเร็จในด้านอื่นมา ส่วนจะใหม่หรือเก่าไม่ได้วัดที่อายุ ดูที่มาก่อนมาหลัง มีความรู้และความคิด ตอนนี้ยังพูดไม่ได้มากเพราะยังไม่ได้เข้าพรรค แต่บางคนที่เสร็จสิ้นภารกิจจากรัฐมนตรีก็ได้เข้าพรรคไปบ้างแล้ว เมื่อเข้าพรรคจะมีการปรับปรุงโครงสร้างอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ต้องมาคุยกัน เพราะหากรัฐบาลดำเนินการตามที่ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่า 4 เดือนจะยุบสภาจริง ถือว่ามีเวลาน้อยมาก

ผู้สื่อข่าวถามว่าสมาชิกพรรคยังอยู่กับเพื่อไทย ไม่ได้ไหลออกใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตอบไปหลายครั้งแล้ว ว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ อาจมีที่ไปบ้างแล้ว แต่พรรคมั่นใจว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังรักยังอยู่กับพรรค เท่าที่คุยกับสมาชิกทุกคนอยากให้ปรับปรุง และเมื่อถึงจุดหนึ่งทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจและเลือกทางเดิน ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเราจะไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน เราเป็นฝ่ายค้านหลายปี เมื่อเรากลับไปอยู่ที่เดิมก็ยืนอยู่ในจุดยืนของเรา โดยปรับปรุงการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์และประชาชน

เมื่อถามว่า การที่ผู้นำจิตวิญญาณ เช่น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยอมรับกระบวนการยุติธรรมจะทำให้กระแสของพรรคเพื่อไทยดีขึ้นหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า คงไปประเมินตรงนั้นไม่ได้ แต่เชื่อว่าสิ่งที่นายทักษิณ ได้ทำ ท่านมีความแมน เป็นสุภาพบุรุษนักสู้คนหนึ่ง เพราะถ้าจะหนีก็มีโอกาสหนีได้อยู่แล้วเพราะอยู่นอกประเทศแต่ก็กลับมา เพราะท่านยังเชื่อมั่นและมารับกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นหัวใจของนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่กล้าเผชิญสิ่งต่างๆ ทำให้ได้ใจตน และคิดว่าคนที่เข้าใจและเห็นใจท่านยังมีเยอะส่วนจะมากหรือน้อยให้ไปดูจากโพลที่คงจะมีคนทำออกมา

