ผบ.ทบ. ลงสระแก้ว ติดตาม เขมรรุกล้ำพื้นที่ 3 อำเภอ ใช้ หนองจานโมเดล นำร่องแก้ปัญหาตามนโยบาย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ณ กองบังคับการกองกำลังบูรพา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ
โดยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยใน 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านตาพระยา จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ของหน่วยที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ชายแดน โดยได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และอดทนอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกได้ติดตามสถานการณ์ และรับทราบการปฏิบัติในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การมาพบปะผู้บังคับหน่วยระดับกองพันในครั้งนี้ ถือเป็นการนำความห่วงใยจากส่วนกลางและหน่วยขึ้นตรงมามอบให้กับกำลังพลแนวหน้า โดยขอให้ผู้บังคับหน่วยสำรวจและดำรงความพร้อมของหน่วยตามแผนปฏิบัติของกองทัพบก เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พล.อ.พนากล่าวว่า นอกจากนี้ ขอให้ติดตามนโยบายและผลการประชุมหารือในเวทีระดับต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ อาทิ ผลการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา เมื่อ 10 ก.ย.68 ที่ผ่านมา ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน นำร่องบ้านหนองจานโมเดล ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพา เพื่อวางแผนการปฏิบัติให้สอดคล้อง โดยยึดถืออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงว่ากัมพูชายังคงละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ชายแดน เพื่อรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆ ได้นำเสนอในเวทีโลกและประท้วงผ่านกลไกต่างๆ ต่อไป
ท้ายนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำในเรื่องการกำกับดูแลกำลังพลในทุกระดับ โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่ได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กดดันมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บังคับหน่วยต้องให้ความสำคัญในมาตรการพิทักษ์กำลังรบในทุกมิติ และพิจารณาผลัดเปลี่ยนกำลังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กำลังพลได้ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา