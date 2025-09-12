ทบ. ยัน ยังไม่ได้รับข้อเสนอร่วมโครงการโดรนเกษตร มทภ.2 แจงแค่มามอบของถ่ายรูป ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ
จากกรณี เมื่อวันที่ 11 กันยายน เพจเฟซบุ๊กของกองทัพภาคที่ 2 ได้เผยแพร่ภาพในประเด็นที่ผู้แทนบริษัท Capital Trust Group Limited ได้เข้าพบ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อยื่นเอกสารโครงการ “AgriTech Drone Digital Bond” วงเงิน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดหาโดรนเกษตรอัจฉริยะ 1 ล้านลำในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ “อบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อเพิ่มทักษะให้กับทหารในการทำเกษตร” จนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นวงกว้างนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.ย. พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ตรวจสอบรายละเอียดไปยังกองทัพภาคที่ 2 และได้รับยืนยันว่า การพบปะที่ผ่านมายังเป็นเพียงการรับฟังข้อมูลโครงการ และรับฟังข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเท่านั้น ซึ่งจากข้อมูลทั่วไปของโครงการมีข้อสังเกตในเบื้องต้น เช่น การใช้วงเงินสูง และมีความจำเป็นหรือเป็นความต้องการจริงของเกษตรกรหรือไม่ จึงทำให้ต้องมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงประโยชน์ที่กำลังพลหรือประเทศจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ แม้ว่าสิ่งที่บริษัทเสนอให้กับกองทัพภาคที่ 2 จะมีเพียงเฉพาะการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับกำลังพล ซึ่งดูผิวเผินเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นแนวบวก แต่ด้วยการเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยราชการกับเอกชนในปัจจุบัน สามารถทำให้ถูกมองออกได้หลายมุม โดยเฉพาะกองทัพภาคที่ 2 เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนมากในช่วงนี้
โฆษกกองทัพบกย้ำว่า ยังไม่มีการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกองทัพบกจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในทุกด้านอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการใดๆ ต่อไป
ด้าน พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า บริษัทดังกล่าวได้เข้ามาพบเหมือนกับพี่น้องประชาชนและบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาพบมอบของ เพียงแต่ว่าทางบริษัทนี้เข้ามานำเสนอโครงการโดรน ตนก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมาก เพียงแต่รับฟังไว้ ประมาณ 10 นาที ทางคณะดังกล่าวก็ขอถ่ายภาพก่อนเดินทางกลับ
“ผมยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการดำเนินการทำอะไรเลย ยังไม่ผ่านการตรวจสอบให้รอบคอบ ยืนยันอีกครั้งยังไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งนั้น” พล.ท.บุญสินกล่าว