แนวร่วมมธ.-ไอลอว์ จัดกิจกรรมหน้าศาลอาญา ไว้อาลัยกระบวนการยุติธรรม สั่งขังนักโทษการเมือง

‘แนวร่วม มธ.-ไอลอว์’ ประเดิมรัฐบาลใหม่ จัดกิจกรรมหน้าศาลอาญา ‘ใส่เสื้อดำ…จำชื่อเพื่อน’ ไว้อาลัยกระบวนการยุติธรรมสั่งขังนักโทษการเมือง พร้อมจับตาความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนู ของรัฐบาล ‘อนุทิน’
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่หน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม กลุ่มไอลอว์ นำโดย นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ นางสาวอชิรญา บุญตา หรือ จุ๊บจิ๊บ และนายแน็ท จัดกิจกรรม “ใส่เสื้อดำ จำชื่อเพื่อน” ไว้อาลัยกระบวนการยุติธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ มี น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ส.ส.พรรคประชาชน นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมงาน และมีประชาชนกว่า 50 คนร่วมกิจกรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมในวันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนชวนไว้อาลัยกระบวนการยุติธรรมที่พรากอิสรภาพของนักโทษคดีการเมืองที่ยังอยู่ในเรือนจำทั้ง ม.112 และ ม.110 รวม 34 คน โดยระบบตุลาการในช่วงที่ผ่านมามีการสั่งขังคุกประชาชรดังนี้
- 10 กันยายน 2568 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง
- 9 กันยายน 2568 ศาลฎีกาสั่งให้นำตัว ทักษิณ ชินวัตร ไปจำคุก 1 ปี โดยใช้อำนาจที่ไม่เคยปรากฏในกฎหมาย
- 8 กันยายน 2568 ศาลอาญาพิพากษา ลูกเกด ชลธิชา จำคุก 2 ปี 8 เดือน และ จ่อย 1 ปี 6 เดือน ตามมาตรา 112 และข้อหาอื่น แม้ยังให้ประกัน
- 3 กันยายน 2568 ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ตัดสินจำคุก 5 จำเลย ในคดีประทุษร้ายพระราชินี มาตรา 110 เป็นเวลา 16-21 ปี และไม่ให้ประกันตัว
- 3 กันยายน 2568 ศาลอุทธรณ์พิพากษา ไผ่ จตุภัทร์ และ ใหญ่ อรรถพล มีความผิดตามมาตรา 112 จำคุก 2-3 ปี และไม่ให้ประกัน
เมื่อสองปีที่แล้ว ประชาชนจำนวนมากช่วยกันลงแรงเพื่อรวบรวมรายชื่อกว่า 200,000 รายชื่อ ยืนยันว่า ต้องการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ “ทั้งฉบับ” โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในช่วงหนึ่ง นักกิจกรรมได้ปราศรัยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยคาดหวังว่าจะให้มีการเลือกตั้ง สสร. 100% แม้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะพยายามปิดประตูช่องทางที่ประชาชนจะได้เลือกตั้ง สสร. และทวงคืนอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง ทวงคืนสิทธิเสรีภาพของตัวเอง ออกแบบการกำกับดูแลอำนาจรัฐด้วยตัวเอง แต่ขอยืนยันว่า ความฝันนี้ยังไม่ปิดตาย เพียงแค่ต้องเดินต่อไปโดยการผลักดันในรายละเอียดมากขึ้น และต้องการแรงสนับสนุนผลักดันมากขึ้นไปอีก และเรายังไม่หยุดฝัน จนกว่าจะเดินไปถึงวันนั้น วันที่กระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เกิดขึ้นจากประชาชนทุกความเห็นทุกจุดยืน และมีความชอบธรรมเพียงพอ