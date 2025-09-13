2 อดีตส.ส.มั่นใจ ปชป.คัมแบ๊กได้ ถ้ายึดอุดมการณ์ เทพไทเรียกร้อง คืนพรรคให้ 3 อดีตหัวหน้า

2 อดีตส.ส. มั่นใจปชป.คัมแบ๊กได้ ถ้ายึดอุดมการณ์ เทพไท เรียกร้อง คืนพรรคให้ 3 อดีตหัวหน้า
จากกรณีที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ยื่นลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยให้เหตุผลถึงปัญหาสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมมอบให้ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรค รักษาการหัวหน้าแทน ระหว่างรอการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้น
ล่าสุด 13 กันยายน 2568 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า ถ้าปชป.ยึดอุดมการณ์ จะไม่มีวันตาย
วันนี้ถ้าหากว่า ผมไม่พูดเรื่องการลาออกของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน จากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็ดูกระไรอยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว แต่เป็นศิษย์เก่า เป็นคนที่เกิดทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ จนผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์การเมือง หรือผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง จึงขอแสดงความคิดเห็นในฐานะคนนอก ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์
ทันทีที่ทราบข่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรครู้สึกตกใจ และไม่คาดคิดว่านายเฉลิมชัย จะลาออกแบบทันทีทันใดเช่นนี้ เพราะก่อนหน้านี้ผมเคยแสดงความเห็นผ่านคลิป TikTok ไปว่า อยากจะให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน เสียสละโดยการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคยกชุด คืนพรรคประชาธิปัตย์ให้กับผู้อาวุโสที่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ คือนายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฎ์ ซึ่งทั้ง3ท่านเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาก่อน คงจะมีความคิดอ่าน และนำพาพรรคประชาธิปัตย์ไปสู่เป้าหมายทางการเมืองได้
ผมได้ออกคลิปมา 2-3 วัน มีคนเข้าชมจำนวนหลายแสนคน แต่คลิปที่สำคัญคือความเห็นของคุณปลื้ม ม.ล.ณัฎฐกรณ์ เทวกุล ซึ่งเป็นนักวิจารณ์การเมือง และอยู่ตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอด คุณปลื้มได้แสดงความเห็นผ่านไลฟ์สด YouTube แล้วนำมาตัดต่อเป็นคลิป TikTok และมีสื่อโซเชียลนำไปขยายผลเป็นจำนวนมาก ว่า “ประชาธิปัตย์ควรคืนให้กับนายอภิสิทธิ์” และยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่านักการเมืองในปัจจุบันที่เป็นหัวหน้าพรรค และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีการเลือกตั้งครั้งหน้า จะขึ้นเวทีดีเบตกัน เชื่อว่านายอภิสิทธิ์กินขาด ยังไม่เห็นตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคใด ที่จะเอาชนะนายอภิสิทธิ์ได้ พร้อมพูดถึงสรรพคุณของนายอภิสิทธิ์มากมาย ซึ่งมีหลายคนเชื่อและยอมรับ เพราะคุณปลื้มเป็นบุคคลภายนอก ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับพรรคประชาธิปัตย์ พูดแบบตรงไปตรงมา เป็นข้อมูลที่มีเหตุผลน่ารับฟัง
ส่วนผมเห็นว่า คุณอภิสิทธิ์ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว จะคืนประชาธิปัตย์ให้กับนายอภิสิทธิ์ก็ไม่สมเหตุสมผล ผมจึงเรียกร้องให้คืนให้กับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง3ท่าน ที่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่
ในวันนี้เมื่อ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปแล้ว ทางพรรคต้องหาผู้นำคนใหม่ และเชื่อว่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ นับจากนี้เป็นต้นไป นับถอยหลัง 4 เดือน ตาม MOA ที่พรรคภูมิใจไทยได้ให้กับพรรคประชาชนไว้นั่น คือการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ยังมีเวลาเตรียมตัว และมีเวลาเตรียมพร้อม ยังปรับตัวได้ทัน แม้ว่าเวลาอาจจะกระชั้นชิด แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับขบวน องคาพยพต่างๆ เพื่อลงสู่สนามได้ ซึ่งอยู่ที่คนของพรรคประชาธิปัตย์ จะคิดอ่านกันอย่างไร
ผมไม่มีส่วนได้เสีย และไม่เสนอความเห็นใดๆ เพราะเป็นคนนอก เป็นอดีตคนประชาธิปัตย์ไปแล้ว แต่ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดี ขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ในการกำหนดชะตากรรม อนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ คิดให้รอบคอบว่า พรรคประชาธิปัตย์จะเดินแนวการเมืองเชิงอุดมการณ์เหมือนกับ 80 ปีที่ผ่านมา หรือจะปรับเป็นพรรคประชาธิปัตย์ใช้เงินทุน ใช้กระสุนแทนกระแส ก็เป็นการกำหนดจุดยืนและทิศทางอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในสนามเลือกตั้ง ถ้าพรรรประชาธิปัตย์ใช้อุดมการณ์ยึดกระแสมากกว่ากระสุน อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังว่า จะยิ่งใหญ่เหมือนกับในอดีต ก็ขอให้เชื่อมั่นและทำใจ เพราะประชาธิปัตย์เคยใหญ่ เคยเล็ก เคยรุ่งโรจน์ เคยตกต่ำมาแล้ว
ขอให้รอเวลาและมั่นใจ เชื่อว่า ถ้ายังยึดมั่นในอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์อย่างแท้จริง ประชาธิปัตย์จะไม่มีวันตาย
ด้าน น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ อดีตส.ส. อดีตนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกันว่า การไม่พูดถึง มิเอ่ยนามถึงเลย มิได้หมายถึงไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ เพียงแต่ไม่อยากกล่าวถึง
มีข่าวใหญ่ที่พรรคประชาธิปัตย์ ท่ามกลางข่าวสารบ้านเมืองมากมายที่ยังน่ากังวล
ขอเป็นกำลังใจให้ประเทศไทย ขอให้ได้พรรคการเมืองที่เป็นความหวังของประชาชนกลับคืนมา
แม้วันนี้พรรคประชาธิปัตย์จะดูอ่อนเปลี้ย เกือบหมดสภาพ แต่ฟื้นฟูได้ หากตั้งใจจริง เห็นแก่องค์กรและบ้านเมืองจริง
เมื่อวันก่อนเพิ่งบอกไปว่า ต้นไม้ในห้องทำงาน เขาช่างอีดมาก แม้ดูแลไม่ดี มานานนับปี แต่ยังมีชีวิตรอดและพร้อมจะแตกหน่อใหม่เสมอ
พรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นกัน…แม้อาการหนัก แต่ฟื้นฟูกลับมาเติบโตได้ถ้าอุดมการณ์กลับมา
ถ้าประพฤติปฎิบัติเหมือนคนอื่นๆ ทำเหมือนพรรคอื่นๆ..ก็ไม่จำเป็นต้องมีเรา ก็แค่นั้นเอง…
ขอพูดถึงสักวัน ด้วยรักและผูกพันเสมอ เป็นกำลังใจให้ชาวประชาธิปัตย์ ทั้งสมาชิกเก่า สมาชิกปัจจุบันทุกท่าน…
พบกันเมื่อชาติต้องการ
